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獨行俠虧大！戴維斯打1場就倒下　恐缺席1個月無緣全明星賽

記者游郁香／綜合報導

獨行俠送走「基石」唐西奇（Luka Doncic）換來禁區神獸戴維斯（Anthony Davis），未料「一眉」昨（9）日首秀在無碰撞的情況下受傷，儘管他賽後聲稱鼠蹊部傷勢無大礙，但據《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）的最新消息，戴維斯將因左內收肌拉傷缺席數周，甚至需要休養1個月。

▲「一眉」戴維斯轉戰獨行俠首秀表現出色，卻在第3節末意外傷退。（圖／達志影像／美聯社）

▲「一眉」戴維斯轉戰獨行俠首秀，第3節末就傷退。（圖／達志影像／美聯社，下同）

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戴維斯日前才第10度入選全明星賽，本來他將和湖人前搭檔詹姆斯（LeBron James）在全明星賽再次合體，但他昨日在獨行俠首秀第3節尾聲按著鼠蹊部倒下，表情痛苦退場。他賽後表示，「我的腿部有點緊繃，感覺像是抽筋，在回到休息室治療後已經沒有大礙。」

不過資深記者史坦（Marc Stein）今（10）日披露，獨行俠擔心戴維斯將因內收肌傷勢而無限期缺陣，目前受傷的嚴重程度仍在評估中。隨後《ESPN》名記者查拉尼亞進一步報導，戴維斯預計缺席數周，甚至可能得休養1個月，他確定無緣今年的全明星賽。

除了戴維斯加入新東家僅出賽1場就爆出傷勢，將錯過今年在大通中心舉行的全明星賽，公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）也傳出小腿輕微拉傷，接下來一周將繼續高掛免戰牌，身為全明星賽人氣王的他，同樣無緣全明星賽，將由NBA主席席爾瓦（Adam Silver）親自挑選遞補人選。

▲「一眉」戴維斯轉戰獨行俠首秀表現出色，卻在第3節末意外傷退。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA獨行俠戴維斯

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