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上原浩治揭水原一平雙面人「連招呼都不打」　狠批求情理由不合理

▲▼世界12強棒球賽,上原浩治。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽,上原浩治。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平帳戶遭到前翻譯水原一平盜取1700萬美元，因此水原一平被告被控銀行詐欺等罪名，判決結果是依照求刑，判處4年9個月的監禁，並命令全額賠償大谷選手的損失。水原一平提出工資低等酌量主張，遭到前大聯盟投手上原浩治批判，具體說明選手與翻譯的合約。

上原浩治撰文指出，水原一平宣稱，除了翻譯工作外，還能隨時處理大谷選手的相關事務，並且「工資極低」。檢方針對這些主張，指出大谷選手曾贈送一輛SUV型保時捷，並安排頭等艙機票。大谷選手每次請水原辦事都給小費，甚至給了百萬日元級別的獎金。大谷選手轉戰道奇後，水原被告的年薪也提高到50萬美元，因此所謂生活困難的說法難以理解。

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上原浩治表示，「我也有類似經驗，從日本通過入札大聯盟的選手，通常可以在合約中加入配備訓練師和翻譯等附帶條款。雖然不是從嚴苛的小聯盟環境中爬出來的，但被期待作為『即戰力』，如果沒有成績就會被淘汰，因此壓力很大。」

大聯盟球隊也希望選手能夠發揮與薪資相符的表現，排除不安因素。生活環境發生巨大變化，翻譯和訓練師是讓選手專注於比賽的重要支持。在會議中有翻譯更容易理解，訓練師也能優先照顧選手的身體健康，盡量保持與日本時期相同的狀況。

上原浩治透露，球隊雇用翻譯和訓練師，且負擔其薪水等，但實際上也會請翻譯處理場外事務，訓練師的合約也確保選手能優先獲得照顧。「因此，除了球隊的薪水外，我也會額外支付翻譯和訓練師報酬，這是理所當然的。我也非常感謝他們。被信任的工作人員背叛的大谷選手的心情應該非常沉重。在這樣的情況下，從轉隊第一年就以史上最高額的合約總額貢獻於世界大賽的勝利，是一項艱巨的任務。」

職業棒球選手認為「身體是資本」，通常會駕駛被稱為高級車的車輛，選擇有私人空間的餐廳。上原浩治坦言，「不論薪水多高，一萬元的價值從小到大都沒有變過。外出用餐時，即使我結帳，也絕不是因為錢多得花不完。有人對金錢的感覺有誤解。雖然這是不同層次的問題，但水原可能也陷入了將大谷選手帳戶裡的錢當作自己所有的錯覺中。雖然是事後諸葛，但水原在媒體面前評價不錯的時期，與我和其他球界人士在球場見面時，連招呼都不打。雖然覺得他是個雙面人，但他的真面目超乎想像。這是我對這次事件的直率感想。」

關鍵字： 大谷翔平盜竊案翻譯上原浩治日職

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