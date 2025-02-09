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大聯盟開訓倒數不到一周　官網點名5大球星還在自由市場找東家

▲布萊格曼（Alex Bregman）。（圖／路透）

▲布萊格曼（Alex Bregman）。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

距離投捕手在佛羅里達州和亞利桑那州報到春訓不到一週，但仍有大量自由球員在尋找工作機會。大聯盟官網點名五大關注自由市場球星，包含布萊格曼（Alex Bregman）、皮維塔（Nick Pivetta）、羅伯森（David Robertson）、德容（Paul DeJong）及維杜戈（Alex Verdugo）。

除了一個顯著的布萊格曼例外，市場上最大牌的球員都已經簽約，在阿隆索（Pete Alonso）回歸大都會後，只剩下亞歷克斯·布雷格曼還在尋找東家。自由球員名單中還包括許多知名球員，儘管他們不再是能改變球隊命運的重量級選手，但仍能幫助爭冠球隊鞏固季後賽的機會。

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布萊格曼無疑是目前市場上最好的球員，也是今年冬天頂級自由球員名單中最後一位尚未簽約的球員。最近幾週有傳言指出他可能回歸太空人，但消息人士稱這種可能性「非常小」。藍鳥、老虎和紅襪都還在以不同程度參與競爭，但與波拉斯（Scott Boras）的其他客戶不同，布萊格曼似乎無意簽下帶有退出條款的短約。藍鳥和老虎看來是最有可能簽下他的球隊，但目前還不確定是否有球隊願意開出能滿足他的報價。

皮維塔拒絕合格報價的決定影響了他在這個休賽季的市場，因為許多球隊都不願意為非頂級自由球員付出選秀權。即將在情人節滿32歲的皮維塔可能會與紅襪簽下帶有退出條款的短約，讓他有機會在明年冬天再次測試市場而不會受到選秀權補償的影響。波士頓是唯一不需要放棄選秀權就能簽下皮維塔的球隊，雖然紅襪這個休賽季已經加入了克羅切（Garrett Crochet）和布勒（Walker Buehler），但仍有空間容納已經證明能在牛棚投球的皮維塔。

在這個休賽季的救援投手市場相當頂重，史考特（Tanner Scott）（與道奇簽下4年7200萬美元合約）的待遇遠超其他救援投手。羅伯森只尋求一年約，他在2024年為遊騎兵隊投出了另一個穩固的賽季，72局投球中送出99次三振，防禦率3.00。羅伯森可以擔任終結者（生涯177次救援成功）或在牛棚的任何位置投球，這使他成為尋找救援投手球隊的理想選擇。除了羅伯森外，簡森（Kenley Jansen）和芬尼根（Kyle Finnegan）是目前仍在市場上較好的牛棚投手。

德容上季在白襪和皇家隊貢獻了1.7的fWAR，使他成為尋求游擊手幫助球隊的合理選擇。老虎、白襪和釀酒人可能適合德容，他上季的24支全壘打是自2019年全明星賽季打出生涯最佳30支後的最高紀錄。一些球隊可能將德容視為潛在的工具型球員，不過「小鷹俠」伊格列夏斯（Jose Iglesias）、赫南德茲（Kiké Hernández）和羅傑斯（Brendan Rodgers）也都還在市場上，給予球隊幾個內野手選項可以考慮。

維杜戈在洋基隊度過了一個表現不佳的賽季（OPS+為83，OPS為.647），但這位28歲的球員在2024年之前的五個賽季都是聯盟平均水準或更好的打者，應該會有動力打出好成績。太空人仍需要左打者，可能會是維杜戈的好去處。

關鍵字： 大聯盟自由球員布萊格曼市場球星

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