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「從陸上到冰上」締台灣亞冬運歷史　陳映竹懷抱冬奧夢挑戰自我

▲▼從滑輪轉往滑冰的名將陳映竹奪哈爾濱亞冬運銅牌 。（圖／中華奧會提供）

▲從滑輪轉往滑冰的名將陳映竹奪哈爾濱亞冬運銅牌 。（圖／中華奧會提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣史上首面亞冬運獎牌今（8）日出爐，從滑輪溜冰轉戰競速滑冰的陳映竹，在2025年哈爾濱亞洲冬季運動會競速滑冰女子100公尺項目，以10秒51勇奪銅牌，締造中華隊亞冬運隊史新頁。她因為心有奧運夢而從「陸上轉往冰上」發展，這次亞冬運目標是把自己做到最好，挑戰自我。

陳映竹過去6度獲得滑輪溜冰世錦賽獎牌，她在2017年台北世大運收下2金1銀，留下讓國人印象深刻的表現。2022年伯明罕世運會代表中華隊斬獲1銀2銅，因為心有奧運夢，她在2022年世運會結束之後，萌生將訓練重心轉往競速滑冰的念頭，希望能挑戰米蘭冬奧舞台。

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▲▼從滑輪轉往滑冰的名將陳映竹奪哈爾濱亞冬運銅牌 。（圖／中華奧會提供）

陳映竹表示，陸上和冰上的技術並不相同，怎麼掌握是關鍵。剛開始時，她也遭遇過成績卡關的低潮，不過在經歷過三場賽事的不如意後，她放寬心境，反而得到理想的成績，這個經驗也讓她學習很多。

陳映竹本次亞冬運賽前的目標就是「把自己做到最好」，她說：「比賽狀況瞬息萬變，把自己能做好的做最好，挑戰自己！」後續她還有女子500公尺與1000公尺賽事，有望繼續衝擊獎牌。

關鍵字： 亞洲冬季運動會亞冬運陳映竹

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