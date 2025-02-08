2025統一獅台南主場年度季票開賣！限量250套尊榮體驗

▲2025統一獅台南主場年度季票限量250套。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

統一7-ELEVEN獅隊2025年推出台南主場「年度季票」，為球迷打造專屬觀賽體驗。全年60場主場賽事中，台南主場47場，其他球場13場。年度季票每套22,000元，限量250組，採實名制，限本人使用。

12項專屬權益

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1.2025年統一7-ELEVEN獅隊例行賽臺南主場專屬座位。

2.可觀看2025年統一7-ELEVEN獅隊例行賽臺南主場共47場賽事，持專屬證件從台南球場大門口進出，本證件嚴禁轉借、轉售、轉贈、複製等違規事宜，限本人使用。

3.擁有2025統一獅選手實戰款式球衣1件，可選定2025年統一獅任一位教練或選手同款式背號球衣，將於3.30統一獅主場開幕戰，現場套量尺寸(M~4XL)。

4.例行賽賽事活動贈品優先保留，於大門口專屬服務台進行兌換。(不含場外或活動攤商贈品)

5.遇特殊加價主題日不需另行加價，若遇主題日、引退賽專屬套票部分需額外支付差額，方能領取套票贈品

6.享有2025年統一7-ELEVEN獅隊主場例行賽最優先購買權，單場次限購4張 。

7.享有2025年季後賽或總冠軍戰統一7-ELEVEN獅主場門票最優先購票權，臺南主場賽事，單場次限購4張(含原座位)；其他主場賽事，單場次限購4張。

8.加贈2025年統一獅主場例行賽平日門票免費兌換券6張(台南、花蓮、嘉義市均可使用，不含台北大巨蛋、國定假日、加價主題日、國定假日、彈性放假日、季後賽及總冠軍賽)

9.擁有2025獅卡LionCard乙張(需先註冊萊恩酷酷卡會員後，於2025.03.10起一併升級為獅卡會員；季票會員優先購票時9段已優於獅卡會員，故當獅卡會員優先購票時，季票會員無法再使用)

10.每週二至週四統一獅台南主場賽事開放16:00進場欣賞賽前球隊練習。(不含國定假日)

11.每週二至週四統一獅台南主場賽事，每場抽出幸運一位年度季票持有人擔任勝場ＭＶＰ頒獎者，每人限參加一次。(不含國定假日)

12.擁有參加年度季票專屬活動（2025 年上、下半季賽程各舉辦一次），將另行公告。

購買年度季票套票注意事項：

1、2025.4.25、26及27，台南主場看台應援搭配當週主題活動調整，一壘區為主隊應援、三壘區為客隊應援，請您挑選專屬座位時，列入考量，屆時無法更換座位

2、限量250組，購買2024年年度季票者享優先續購。

3、購買時須確實購買人資訊，以利後續聯繫。

4、統一7-ELEVEn獅隊保留使用方式及場地變更之權利，如有任何異動將另行公告。

2025年統一獅台南主場「年度季票」購票時程：

2024年年度季票者優先原座位續約：2/11(二)12:00~23:59

2024年年度季票者優先換座位續約：2/12(三)12:00~23:59

※優先續約購買方式另行通知

※2024年年度季票如未於以上階段完成續約，將視同放棄續約權利，亦不保留原座位

2025年度季票全面開開賣：2/13 (四)12:00~2/15(六)23:59

購票平台：ibon售票系統及機台

售票數量：採實名制每人限購一組，限量250組，含2024年度季票完成續約名額

資料填寫：購買時須確實填寫購買人資訊，以利後續聯繫，網路購票者無須領出票券(可節省30元手續費)，可至訂單查詢中查詢相關資訊。

套票選位：購買成功者請於2/16 (日)12:00開~2/17(一)23:59止，於IBON售票系統，輸入票券上的【稅號及手機末3碼】進入頁面進行選位。