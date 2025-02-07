劉基鴻赴美讚吉力吉撈數據最驚人！集訓不忘葉總叮嚀：顧好若熙啊

▲中華隊集訓通知來了！劉基鴻與隊友分享喜悅。（圖／記者王真魚攝）



記者王真魚／台北報導

味全龍內野手劉基鴻今年初隨隊赴美國Driveline訓練中心進行訓練，不僅獲得寶貴經驗，更在美期間喜獲中華隊經典賽資格賽的徵召通知。母隊總教練葉君璋也不忘叮嚀他：「顧好若熙啊！」

在Driveline的訓練過程中，劉基鴻特別著迷於各項科學化檢測。透過高速攝影機分析打擊動作，發現自己在重心轉移和下半身旋轉方面仍有改善空間。檢測結果出爐後，教練隨即為他量身打造專屬訓練計畫。

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劉基鴻透露，自己彈跳能力方面算是表現優異，但教練建議需要著重加強下半身力量，「這方面就是我比較不足的地方。」

談到此行印象深刻的經歷，劉基鴻分享了隊友吉力吉撈·鞏冠的驚人表現，「他的彈跳、爆發力、上肢力量都達到大聯盟等級，綜合評分高達99分。」

此外，他也有幸與亞利桑那響尾蛇隊的台美混血明星卡洛爾同場訓練，「每次他練習時，大家都會不自覺停下來觀摩，欣賞大聯盟打者，我還有跟他拍到照。」

▲吉力吉撈·鞏冠檢測數據大聯盟等級 。（圖／資料照）

劉基鴻回憶，他是在美國時收到中華隊集訓通知。由於時差影響，第一通電話未能接通，後來在早餐時才接到消息，當下難掩興奮，立刻與隊友分享入選的喜悅。他提到，去年無緣12強名單，讓他深刻體會到自身仍有需加強之處，而這次赴美訓練正是絕佳的充實機會。

他表示，目前在中華隊主要以三壘位置訓練為主，並與曾子祐交流，分享短打、守備、站位等。

值得一提的是，本次中華隊內野陣容有4名狀元，除了劉基鴻外，還有張育成、曾子祐、林子偉等。劉基鴻表示，「能和

這些前輩一起訓練收穫很多，他們的守備動作都相當細膩，無論是接球還是傳球，都不會有太大偏差。」

有趣的是，日前味全龍開訓日，劉基鴻與徐若熙、蔣少宏等隊友返回母隊參與儀式後便北返中華隊。劉基鴻笑說，「葉總有特別說，要顧好若熙啊！不要讓他衝太快，怕他太亢奮。」

