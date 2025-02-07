中職三捕狀態不錯！高志綱談林家正：希望他拿約也想留隊





▲高志綱曝光捕手集訓內幕：林家正尷尬狀況曝光 。（圖／中職提供）

記者王真魚／台北報導

經典賽資格賽中華隊捕手教練高志綱今天談到目前三位捕手的集訓狀況，包括中信兄弟高宇杰、統一獅陳重羽、味全龍蔣少宏，他表示大家狀態都不錯，關鍵在於誰能更快進入比賽狀態。至於林家正，他也坦言，現況較為尷尬。

「目前三位捕手在身體、技術層面都很好。」高志綱說，「但需要透過熱身賽來評估誰能更快找到比賽感覺，三位捕手都相當積極準備，也都期待這次比賽的到來，身為教練，會全力協助他們，期待他們到正賽有好的發揮。」

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被問到林家正的狀況，高志綱表示目前等待他的回覆。由於15號就要繳交最終名單，團隊內部會進行討論。「這情況有點尷尬，當然希望家正能順利拿到合約，但也有點自私地希望他能回來比賽。」

「雖然最後12強有一個好的表現，不過在最後時候，骨頭上面出了一些狀況，如果順利有拿到合約的時候，也希望他可以健康的出賽，好好發揮。」高志綱直言，還是以他的意願為優先。

若林家正無法歸隊，面對較多旅外投手的情況，高志綱對三位中職捕手的默契並不擔心，「希望他們平常多溝通，雖然球風不同，但他們都是有經驗的主力選手，在母隊都能和洋將溝通得很好，相信和旅外台將溝通應該不會有太大問題。」

談到曾在12強擔任陪練的陳重羽，高志綱給予高度肯定，「他從12強陪練時就展現企圖心，在球場上的態度、訓練和比賽一直保持得很一致，總是把自己準備好，就等待表現的機會。」

▲林家正返美談約。（圖／記者李毓康攝）