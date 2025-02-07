快訊／林昀儒、高承睿勇闖大滿貫賽男雙決賽　將與強敵中國爭冠

▲林昀儒與高承睿首度搭檔男雙就在新加坡大滿貫賽繳出優異表現。（圖／翻攝自WTT官網）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一哥林昀儒與二哥高承睿在WTT新加坡大滿貫賽首次合體，就挺進男雙4強，挾帶昨（6）日扳倒世界第2日本組合的絕佳氣勢， 兩人今（7）日與法國組合多爾（Esteban Dorr）、布拉薩德（Florian Bourrassaud）爭決賽門票，林高配持續強勢表現，最終以總局數3比1晉級。

為備戰明年名古屋亞運，台灣目前兩位男單實力前2名的林昀儒與高承睿組成新的男雙組合，兩人搭檔後的首站來到新加坡大滿貫賽，首輪18分鐘速勝，16強賽3比1擊敗地主第5種子馮耀恩、郭勇，8強賽更扳倒世界第2的日本組合戶上隼輔、篠塚大登，一路殺入4強。

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林昀儒、高承睿今日中午與法國組合多爾、布拉薩德爭奪決賽門票，林高配開賽2比4落後，隨後兩人在相持段展示雄厚的實力拿分，一路緊咬比數，追成了5比5，接著更連下2分超前，取得7比5領先，局末一度被逼近到9比8，仍以10比8取得2個局點，以11比8先下一城。

▲台灣一哥林昀儒與二哥高承睿首次搭檔男雙。（合成圖／路透、達志影像／美聯社）

進入第2局，林高配乘勝追擊，開局就打出5比1猛攻，並一路將領先擴大到10比3，以11比4再下一城。第3局，林高配2比4落後，隨後將比數扳成6比6，並以7比6再次超前，可惜8比8平手後，連掉了3分，以8比11讓出此局。

來到第4局，林高配打出5比1攻勢，隨後卻連掉3分，被追近到5比4，緊急喊出暫停，雖然暫停後比數回到了5比5，不過林高配及時穩住，接下來連下3分，以8比5要回領先，但對手仍不想放棄，雙方局末激烈拉鋸，一路打到了11平，林高配最終以13比11勝出，搶下決賽門票。

林昀儒、高承睿決賽的對手將是男單世界第1王楚欽與世界第2林詩棟的中國組合，王林兩人也是首次搭檔參賽，不過王楚欽雙打實力也是頂尖，他個人已完成男雙與混雙大滿貫，稍早他與林詩棟以3比1擊敗男雙世界第1的法國勒布朗兄弟。