哈爾濱亞冬運今晚開幕　中華代表團兩掌旗官人選出爐

▲中華代表團參加2025年第9屆哈爾濱亞洲冬季運動會，開幕典禮掌旗官林洋萁。（圖／中華奧會提供）

記者游郁香／綜合報導

2025年哈爾濱亞洲冬季運動會今（7日）晚8點將舉行開幕典禮，本屆共有34個國家參賽，中華代表團被排在第27個出場，前後分別為斯里蘭卡及塔吉克。我國的掌旗官也正式揭曉，由女子冰上曲棍球隊長林洋萁及男子短道競速滑冰選手林峻頡共同擔任。

中華隊本屆派出冬季兩項、滑雪、滑冰、冰球及冰石壺等5個運動種類，共計67名選手出賽，是歷屆之最，團本部慎重考慮後，推薦林洋萁及林峻頡兩位優秀選手一起擔任開幕典禮掌旗官。

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就讀台北市立大學休閒運動管理學系的林洋萁，1月曾代表我國參加2025世界大學運動會，現擔任我國首支亞冬運女子冰球隊的隊長，身負協助教練及凝聚團隊合作之重任，在她的帶領下，女子冰球隊在開賽日獲得首勝。

▲中華代表團參加2025年第9屆哈爾濱亞洲冬季運動會，開幕典禮掌旗官林峻頡。（圖／中華奧會提供）

林峻頡畢業於台灣體育運動大學，曾因傷於2022至2023年間停賽休養，並在2024年強勢復出。復出後，他在全國短道競速滑冰錦標賽500公尺項目中表現亮眼，分別在春季與夏季賽獲得亞軍，並於秋季與冬季賽奪下冠軍。此外，林峻頡更在2024年亞洲短道滑冰錦標賽500公尺賽事中勇奪成年男子組金牌，在亞洲重要國際賽事中展現傲人成績。