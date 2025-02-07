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NBA全明星賽分隊名單出爐！　詹皇、柯瑞和杜蘭特再合體

記者游郁香／綜合報導

NBA全明星賽今年大改版，24名球星被分成3隊，《TNT》主持人歐尼爾（Shaquille O'Neal）、巴克利（Charles Barkley）和史密斯（Kenny Smith）今（7）日進行選秀，率先登場選人的歐尼爾挑走了3大天王詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）和杜蘭特（Kevin Durant），讓3人再次夢幻合體。

▲▼美國男籃柯瑞、詹姆斯、杜蘭特。（圖／路透）

▲詹姆斯（左）、柯瑞（右）將在全明星賽再次合體。（圖／路透）

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今年的全明星賽改成4隊打3戰的「錦標賽」形式，其中3隊由24名全明星組成，每隊各8人，還有1隊來自新秀挑戰賽的贏家。《TNT》主持人歐尼爾、巴克利和史密斯今日進行選秀，由歐尼爾率先選人，他用第一順位選了40歲的湖人天王詹姆斯，第2順位挑中勇士一哥柯瑞，第3順位則相中剛與詹皇「拆夥」的戴維斯（Anthony Davis）。

▲▼美國男籃詹姆斯、艾德華茲、杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯（左）、杜蘭特（中）將成為全明星賽隊友。（圖／達志影像／美聯社）

歐尼爾之後還選進塞爾提克頭牌坦圖（Jayson Tatum）、太陽巨星杜蘭特、公鹿雙星之一里拉德（Damian Lillard）、快艇前MVP哈登（James Harden）和綠衫軍FMVP布朗（Jaylen Brown），讓聯盟的3大天王詹姆斯、柯瑞與杜蘭特再次夢幻聯手。

巴克利的隊伍則由「國際明星」組成，包括來自塞爾維亞的金塊3屆MVP約基奇（Nikola Jokic）、2屆MVP「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、來自加拿大的本季MVP大熱門吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（ Victor Wembanyama）等人。

史密斯選了一批新生代的全明星，由灰狼「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）、布朗森（Jalen Brunson）和小傑克森（Jaren Jackson Jr.）領銜。

完整分隊陣容如下：

歐尼爾隊：詹姆斯、柯瑞、戴維斯、塔圖、杜蘭特、里拉德、哈登和布朗。

巴克利隊：約基奇、安戴托昆波、吉爾吉斯-亞歷山大、溫班亞瑪、西亞卡姆（Pascal Siakam）、森根（Alperen Sengun）和唐斯（Karl-Anthony Towns）、米歇爾（Donovan Mitchell）。

史密斯隊：艾德華茲、布朗森、小傑克森、康寧漢（Cade Cunningham）、賈蘭德（Darius Garland）、希洛（Tyler Herro）、莫布里（Evan Mobley）和威廉斯（Jalen Williams）。

關鍵字： NBA全明星賽詹姆斯柯瑞杜蘭特

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