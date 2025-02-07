堅決不回勇士！杜蘭特親自喊停交易　美媒預測KD今夏離開太陽

▲美國媒體披露，杜蘭特（右）拒絕重返勇士。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

NBA季中交易已於今（7）日凌晨4點截止， 多隊追逐的天王巨星杜蘭特（Kevin Durant）最終留在鳳凰城，根據《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）的消息，本來有一筆將杜蘭特送回勇士、巴特勒（Jimmy Butler）送到太陽的交易幾乎達成，但被杜蘭特本人喊停。

《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）披露，多支球隊在交易截止前曾積極致電太陽，希望得到杜蘭特。然而，鳳凰城最終決定保留這位15屆全明星球員。值得一提的是，杜蘭特的老東家勇士這段期間曾「猛烈追求」他， 但據溫德霍斯特的消息，他本人明確表示不想回到灣區。

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溫德霍斯特指出，原本有一筆交易可以將杜蘭特送回勇士、巴特勒到太陽，威金斯（Andrew Wiggins）則到熱火，但被杜蘭特本人喊停，這筆重磅交易因此告吹，最後熱火透過5方交易把巴特勒送往勇士。

▲勇士一哥柯瑞（右）致電前隊友杜蘭特，也沒能打動他。（圖／CFP）

《The Athletic》記者史雷特（Anthony Slater）報導，勇士嚴重低估杜蘭特對球隊的「冷淡」態度，連與杜蘭特頗有交情的灣區一哥柯瑞（Stephen Curry）親自打給他，都沒辦法打動他。

太陽雖在交易截止前聆聽了各隊對杜蘭特的報價，最終還是決定留人。不過《ClutchPoints》記者西格爾（Brett Siegel）指出，「在與勇士的交易談判破裂後，聯盟普遍認為這將是杜蘭特在鳳凰城的最後一個賽季。」

現年36歲的杜蘭特，本季至今出賽39場，場均能貢獻26.9分、6.1籃板、4.2助攻和1.3火鍋，依舊維持高水準表現。他的合約將在2025-26賽季後到期，本季結束後，他就有資格重簽一份2年價值1.2億美元的頂薪合約。