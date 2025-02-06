運動雲

>

快訊／NBA最新重磅交易！熱火送巴特勒到勇士　聯手天王柯瑞

▲熱火巴特勒。（圖／路透）

▲熱火交易巴特勒。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

熱火一哥巴特勒（Jimmy Butler）如願在交易截止前離隊，《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）今（6）日披露，熱火將巴特勒送到勇士，這筆交易還牽涉勇士主力威金斯（Andrew Wiggins）、施洛德（Dennis Schroder）、安德森（Kyle Anderson）和一個受保護的首輪選秀權。

作為交易的一部分，勇士的沃特斯三世（ Lindy Waters III）和熱火的理查德森（Josh Richardson）將被交易到活塞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據消息，巴特勒已經同意與勇士簽訂一份為期兩年的新合約，價值1.21億美元，合約到2026-27賽季到期。巴特勒將拒絕他2025-26賽季的球員選項，轉而簽下新合約，他將成為天王柯瑞（Stephen Curry）的強力新搭檔。

美國媒體隨後更新報導，這筆交易牽涉5支球隊，完整交易細節如下（09：49更新）

勇士得到 ：巴特勒
熱火得到 ：威金斯、塔克（PJ Tucker）、首輪選秀權
活塞得到 ： 沃特斯三世、理查德森、次輪選秀權
爵士得到 ：施洛德
暴龍得到 ：安德森

值得一提的是，《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）日前曾報導，巴特勒已告知勇士，就算被交易到灣區，也不會續約，雙方的交易談判因此暫時告終，不過兩隊仍在交易截止前排除萬難達成了交易。

關鍵字： NBA熱火巴特勒勇士威金斯施洛德安德森

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／NBA最新重磅交易！熱火送巴特勒到勇士　聯手天王柯瑞

快訊／NBA最新重磅交易！熱火送巴特勒到勇士　聯手天王柯瑞

快訊／陳建州現身東超聯賽　盼以自己的方式安靜回憶大S

快訊／陳建州現身東超聯賽　盼以自己的方式安靜回憶大S

勇士交易鎖定杜蘭特！籌碼曝光　西區高層：已從想法變成現實

勇士交易鎖定杜蘭特！籌碼曝光　西區高層：已從想法變成現實

公鹿送12年核心大將到爐主巫師　交易來庫茲馬助拳字母哥

公鹿送12年核心大將到爐主巫師　交易來庫茲馬助拳字母哥

灰熊、灰狼與活塞都搶著要　「球哥」博爾成交易大黑馬

灰熊、灰狼與活塞都搶著要　「球哥」博爾成交易大黑馬

林昀儒、高承睿勇闖大滿貫賽男雙8強　下一戰碰世界第2日本強敵

林昀儒、高承睿勇闖大滿貫賽男雙8強　下一戰碰世界第2日本強敵

感謝林孝程讓1號！陳子豪回送LV托特包　劉基鴻聽到價格瞪大眼

感謝林孝程讓1號！陳子豪回送LV托特包　劉基鴻聽到價格瞪大眼

韓媒聚焦台北大巨蛋「冠軍的威嚴」　樂天巨人教頭：韓國也需要

韓媒聚焦台北大巨蛋「冠軍的威嚴」　樂天巨人教頭：韓國也需要

陳文杰好「薪」情感謝台鋼　中華隊再會陳子豪重溫「兄弟」情

陳文杰好「薪」情感謝台鋼　中華隊再會陳子豪重溫「兄弟」情

好面熟！香港東方男籃4人曾「旅台」　楊和難忘牛肉麵

好面熟！香港東方男籃4人曾「旅台」　楊和難忘牛肉麵

GOT7朴珍榮帥臉爆擊　鏡頭狂盯...害羞了XD

熱門新聞

快訊／NBA最新重磅交易！熱火送巴特勒到勇士　聯手天王柯瑞

快訊／陳建州現身東超聯賽　盼以自己的方式安靜回憶大S

勇士交易鎖定杜蘭特！籌碼曝光　西區高層：已從想法變成現實

公鹿送12年核心大將到爐主巫師　交易來庫茲馬助拳字母哥

灰熊、灰狼與活塞都搶著要　「球哥」博爾成交易大黑馬

林昀儒、高承睿勇闖大滿貫賽男雙8強　下一戰碰世界第2日本強敵

讀者回應

﻿

熱門新聞

1熱火送巴特勒到勇士　聯手天王柯瑞

2陳建州現身台籃　盼安靜回憶大S

3勇士交易鎖定杜蘭特！籌碼曝光

4公鹿掰了米德爾頓　交易來庫茲馬

5灰熊灰狼活塞搶要　球哥成交易黑馬

最新新聞

1後悔干擾貝茲！洋基球迷收到糞便包裹

2天使農場排名墊底　美媒揭兩大原因

3熱火送巴特勒到勇士　聯手天王柯瑞

4一朗錯失滿票名人堂！美記者呼籲公開

5道奇打造銀河艦隊！羅伯斯：大谷關鍵

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

徐懷鈺曾牽線大S.具俊曄 悲痛發聲：妳一直在我心裡

蘇慧倫感慨大S病逝　轉念「離開前享受了愛情」

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366