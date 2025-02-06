快訊／NBA最新重磅交易！熱火送巴特勒到勇士　聯手天王柯瑞

▲熱火交易巴特勒。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

熱火一哥巴特勒（Jimmy Butler）如願在交易截止前離隊，《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）今（6）日披露，熱火將巴特勒送到勇士，這筆交易還牽涉勇士主力威金斯（Andrew Wiggins）、施洛德（Dennis Schroder）、安德森（Kyle Anderson）和一個受保護的首輪選秀權。

作為交易的一部分，勇士的沃特斯三世（ Lindy Waters III）和熱火的理查德森（Josh Richardson）將被交易到活塞。

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根據消息，巴特勒已經同意與勇士簽訂一份為期兩年的新合約，價值1.21億美元，合約到2026-27賽季到期。巴特勒將拒絕他2025-26賽季的球員選項，轉而簽下新合約，他將成為天王柯瑞（Stephen Curry）的強力新搭檔。

A NEW BIG THREE IN THE BAY ????



Jimmy Butler is a Golden State Warrior ???? pic.twitter.com/LsQzMOhPg3 — SportsCenter (@SportsCenter) February 6, 2025

美國媒體隨後更新報導，這筆交易牽涉5支球隊，完整交易細節如下（09：49更新）

勇士得到 ：巴特勒

熱火得到 ：威金斯、塔克（PJ Tucker）、首輪選秀權

活塞得到 ： 沃特斯三世、理查德森、次輪選秀權

爵士得到 ：施洛德

暴龍得到 ：安德森

值得一提的是，《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）日前曾報導，巴特勒已告知勇士，就算被交易到灣區，也不會續約，雙方的交易談判因此暫時告終，不過兩隊仍在交易截止前排除萬難達成了交易。