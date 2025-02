快訊／NBA最新重磅交易！熱火送巴特勒到勇士　聯手天王柯瑞

▲熱火交易巴特勒。(圖/路透)

記者游郁香/綜合報導

熱火一哥巴特勒(Jimmy Butler)如願在交易截止前離隊,《ESPN》名記者查拉尼亞(Shams Charania)今(6)日披露,熱火將巴特勒送到勇士,這筆交易還牽涉勇士主力威金斯(Andrew Wiggins)、施洛德(Dennis Schroder)、安德森(Kyle Anderson)和一個受保護的首輪選秀權。

作為交易的一部分,勇士的沃特斯三世( Lindy Waters III)和熱火的理查德森(Josh Richardson)將被交易到活塞。

根據消息,巴特勒已經同意與勇士簽訂一份為期兩年的新合約,價值1.21億美元,合約到2026-27賽季到期。巴特勒將拒絕他2025-26賽季的球員選項,轉而簽下新合約,他將成為天王柯瑞(Stephen Curry)的強力新搭檔。

