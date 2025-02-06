大谷翔平帶來驚人效益！羅伯斯：他是道奇國際化關鍵

▲ 大谷翔平的加入，讓道奇隊國際化。（圖／路透社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊在上個賽季首度奪得2020年以來的世界大賽冠軍。擁有大谷翔平等眾多球星的「銀河系軍團」，不僅在美國，在全球的人氣也持續攀升。總教練羅伯斯（Dave Roberts）指出，造成此現象的主要原因就是大谷翔平的加入。

羅伯斯近日接受美國podcast節目「Dodger Talk」專訪。節目主持人瓦西（David Vassegh）稱讚他是「受到所有道奇迷肯定的人」，並提到「這個休賽季（包括赴日）在全球範圍內為球隊宣傳，你就是球團的門面」，讓這位52歲的總教練露出笑容。

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「謝謝你這麼說。首先我想到（前道奇教頭）拉索達（Tommy Lasorda），我認為沒有人比他為棒球界和道奇隊做出更多貢獻。他建立了道奇棒球，創造了輝煌戰績，讓道奇成為一支極具國際影響力的球隊。」羅伯斯表達對前輩的敬意。

他接著表示，「我也在努力讓洛杉磯成為運動聖地。當然，翔平在其中扮演很重要的角色。透過勝利，我們能更接近這個目標。我去過日本，開幕戰還會再去。能成為道奇的一員真的很令人興奮。」

自2023年12月大谷加盟以來，道奇已與十多家日本企業簽訂贊助合約。僅大谷的加盟就為球團帶來超過1億2000萬美元的額外收入。這個休賽季，球團也與大谷的全球品牌大使合作夥伴伊藤園簽訂合作協議，相關效益持續增加。