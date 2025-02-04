新秀喊口號「超越九座金手套」　王勝偉笑：特守200顆！

▲富邦悍將楊閔貽。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／嘉義報導

富邦悍將4日舉辦開訓典禮，新秀楊閔貽站在台上高喊要超越王勝偉的九座金手套紀錄。對此，王勝偉贊同年輕人有遠大目標，但也想提醒他：「這需要付出多少努力！」同時開玩笑表示要建議教練讓他加練特守200顆球。

楊閔貽去年以選秀第六輪加盟悍將，在打完U23世界盃後回到球隊，曾在季末升上一軍出賽3場，敲出2支安打。按照富邦悍將開訓慣例，新秀都要站在台上高喊目標，楊閔貽在自我介紹後直接喊出「要超越九座金手套王勝偉」，引起全場大笑。

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王勝偉表示：「他喊這個口號很適合，應該不是嗆聲，而是在鼓勵自己朝這個目標前進。」在王勝偉眼中，楊閔貽並非內向的球員，「也看得出他對這個舞台的渴望，這是好事，年輕球員最怕沒有企圖心，那就會沒有目標。」

不過，歷經多場硬戰的王勝偉也說：「他可能還不知道這要付出多少努力。」隨後開玩笑道：「才剛沒接幾顆球就這樣說，從今天開始特守要多一點，我要跟教練說他想超越我，讓他多接幾顆球。」

對於新球季的準備，王勝偉提到球隊已安排營養師，針對恢復補充做調整：「搭配物理治療，看能否幫助恢復。我也多練習三壘和一壘，但還是需要實戰經驗。到了這個年紀，要特別注意身體狀況，但心態是不變的。能夠打了10幾年沒有大傷才能延續生涯，否則表現會比較明顯往下掉。」