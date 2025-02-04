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「鷹王」楊恩末節17分準絕殺活塞　重現艾佛森經典「胯下之辱」

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

老鷹一哥楊恩（Trae Young）今（4）日比賽第4節火力全開獨得17分，且在最後1.6秒命中高難度後仰準絕殺，率隊以132比130擊敗活塞。值得一提的是，楊恩完成準絕殺後，還復刻了戰神艾佛森（Allen Iverson）著名的「胯下之辱」，直接從活塞砍將畢斯利（Malik Beasley）身上跨過。

老鷹近期出現傷兵潮，本季表現亮眼的強森（Jalen Johnson）左肩盂唇撕裂導致賽季提前報銷，一哥楊恩也因右腳跟腱炎本場被列為出戰成疑，但仍他展現拚勁，帶傷成為今日的亞特蘭大英雄，全場攻下34分、9助攻，出手16次命中9球，三分球8投4中，罰球14罰12中。

▲老鷹楊恩。（圖／路透）

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▲老鷹楊恩（右）。（圖／路透）

比賽前3節比分膠著，關鍵一刻出現在第4節最後35秒，活塞落後1分，康寧漢（Cade Cunningham）發生致命失誤，被「神偷」丹尼爾斯（Dyson Daniels）抄球成功，並讓楊恩轉化為罰球得分。下波進攻，康寧漢成功討回2分，雙方130比130平手，比賽時間只剩最後26秒，勝利決定權在老鷹身上。

末節最後8秒，楊恩單打畢斯利，完成1記後仰跳投準絕殺，2人當下產生身體接觸，畢斯利順勢倒地，不料楊恩突發奇想，直接從畢斯利身上越過，重現了艾佛森與魯伊（Tyronn Lue）著名的「胯下之辱」。

丹尼爾斯今日表現全面，得到19分、6籃板、7助攻、4抄截、3阻攻，成為繼明星前鋒米爾塞普（Paul Millsap）後，老鷹隊史首位單場貢獻超過15分、5籃板、5助攻、3抄截、3阻攻的球員，且丹尼爾斯本場僅用3節就達成此成就。

關鍵字： NBA楊恩艾佛森丹尼爾斯老鷹

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