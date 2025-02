「鷹王」楊恩末節17分準絕殺活塞　重現艾佛森經典「胯下之辱」

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

老鷹一哥楊恩(Trae Young)今(4)日比賽第4節火力全開獨得17分,且在最後1.6秒命中高難度後仰準絕殺,率隊以132比130擊敗活塞。值得一提的是,楊恩完成準絕殺後,還復刻了戰神艾佛森(Allen Iverson)著名的「胯下之辱」,直接從活塞砍將畢斯利(Malik Beasley)身上跨過。

老鷹近期出現傷兵潮,本季表現亮眼的強森(Jalen Johnson)左肩盂唇撕裂導致賽季提前報銷,一哥楊恩也因右腳跟腱炎本場被列為出戰成疑,但仍他展現拚勁,帶傷成為今日的亞特蘭大英雄,全場攻下34分、9助攻,出手16次命中9球,三分球8投4中,罰球14罰12中。

▲老鷹楊恩(右)。(圖/路透)

比賽前3節比分膠著,關鍵一刻出現在第4節最後35秒,活塞落後1分,康寧漢(Cade Cunningham)發生致命失誤,被「神偷」丹尼爾斯(Dyson Daniels)抄球成功,並讓楊恩轉化為罰球得分。下波進攻,康寧漢成功討回2分,雙方130比130平手,比賽時間只剩最後26秒,勝利決定權在老鷹身上。

末節最後8秒,楊恩單打畢斯利,完成1記後仰跳投準絕殺,2人當下產生身體接觸,畢斯利順勢倒地,不料楊恩突發奇想,直接從畢斯利身上越過,重現了艾佛森與魯伊(Tyronn Lue)著名的「胯下之辱」。

On This Date: Allen Iverson put Tyronn Lue on a different kind of poster. pic.twitter.com/x3JEyVlL0R