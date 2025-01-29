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鮑爾批MLB球團不合理對待 重返大聯盟受阻 「只因一個謊言」

▲鮑爾（Trevor Bauer）。（圖／達志影像／美聯社）

▲鮑爾（Trevor Bauer）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

確定重返橫濱DeNA的投手鮑爾（Trevor Bauer）對於無法重返大聯盟表達了他的想法。他在28日（台灣時間29日）於X平台（前推特）上直言「這種不合理的待遇已經超越常理」。

鮑爾在2021年轉戰道奇隊期間，遭到多名女性指控性侵等罪名，並被處以194場禁賽等處分。最終雖獲不起訴處分，且鮑爾表示願意接受最低薪資出賽，但大聯盟各隊仍對他敬而遠之。

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擔任鮑爾經紀人的魯巴（Rachel Luba）去年12月在X平台上透露談判狀況，他仍然有能力在大多數MLB球隊擔任先發輪值的第一或第二號投手。但是99%的總經理都不願接受這個事實。」

27日（台灣時間28日），美國Podcast節目「The Big Leagues Daily」主持人克拉克（Dan Clark）在社群平台上發文，「請別理會那些人，他們只是少數人，卻盲目相信主流媒體為了討好總裁曼佛雷德（Rob Manfred）而編造的不實故事。鮑爾如今是全球最受歡迎的投手之一，甚至可能是最受歡迎的。他在日本和墨西哥都深受歡迎，在美國的支持度也依然很高。」

對此鮑爾回應，「在這個星球上，我是僅次於（大谷）翔平的第二受歡迎投手，也是最具棒球智慧的投手。我的實力絕對是全球前十的投手，而且我願意零薪酬出賽。在（MLB）最低年薪50萬美元（約7800萬日圓）的情況下，居然可以零成本簽下我。然而，就因為某人散布的一個謊言，讓我無法重返（MLB），這簡直荒謬至極。這種不合理的對待已經完全超出常理。」

關鍵字： 鮑爾大聯盟投手重返性侵

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