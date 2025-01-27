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大谷翔平重啟二刀流盜壘恐大幅減少　專家看好至少40轟、10勝

▲道奇大谷翔平敲出本季第28轟，終結近期低潮。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國大聯盟專家看好大谷翔平新賽季至少40轟。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平新賽季重啟「二刀流」，總教練羅伯斯(Dave Roberts)1月上旬曾透露，大谷預計在5月復出投球。大聯盟評論家兼體育作家友成那智預估，大谷今年的盜壘次數應該會大幅減少，不過看好他繳出至少40轟、拿下10場勝投。

道奇這個休賽季瘋狂補強，挖角塞揚強投史奈爾(Blake Snell)，最近又簽下「令和怪物」佐佐木朗希。 友成那智指出，道奇新賽季將由6人輪值先發，以162場比賽除以6，平均每人主投27場，考慮到大谷在3月至4月不會登板，他的登板次數大約是22場。

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▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平新賽季將重啟二刀流。（圖／達志影像／美聯社）

友成那智提到，「復出初期可能會在找回實戰感覺上有些困難，但道奇隊的打線非常強大，即使防禦率從2023年的3.14稍微下降到3點多後段，也應該能夠達成10勝。」

友成那智表示，由於擔心對身體造成負擔，大谷盜壘次數應該會大幅減少，但相比於在天使隊時期，他在道奇被保送的次數有所減少，因此轟出40至50支全壘打完全有可能的，「連續3年成為全壘打王也指日可待。」

大谷最近在社群媒體分享自己進行強力投球訓練的影片，顯見恢復狀況良好，他能否以華麗的二刀流「完全復出」來慶祝自己孩子的誕生，受到各界期待。

關鍵字： MLB大聯盟大谷翔平洛杉磯道奇

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