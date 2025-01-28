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前台鋼捕手邱邦業餘考試壓線前接電話　加入桃猿春訓證明自己

▲台鋼雄鷹邱邦。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹邱邦。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

前台鋼雄鷹捕手邱邦投入樂天桃猿春訓，帶著堅定無退路的心情展開新頁。邱邦坦言，接獲樂天桃猿邀約時幾乎沒有猶豫就答應了，希望能在新球季站上一軍舞台，證明自己的實力。

邱邦去年在台鋼二軍出賽53場，繳出打擊率.258、長打率.291、上壘率.304的成績，累計22打點、22得分。除了主要擔任捕手外，他也展現多重守備能力，曾以三壘手身份出賽6場。

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「接到釋出通知確實很意外，在二軍打了這麼多場比賽，心裡難免有些失落。」邱邦表示，台鋼曾提議讓他轉任情蒐工作，但因為仍想繼續球員生涯而婉拒。「還是非常感謝台鋼給我機會進入職棒舞台。」

在等待新機會的這段期間，邱邦持續自主訓練，甚至考慮報考台北興富發業餘球隊。就在考試前兩天，他接到了樂天桃猿的邀約。「一聽到這個消息，幾乎沒有考慮太多就答應了。」

目前邱邦已在樂天桃猿展開為期兩週的重訓營，並將於2月2日春訓報到。這三個月來，他投入大量時間在重訓和物理治療，「整體感覺身體變得更輕鬆，比去年同期的狀況好很多。」

談到去年的經驗，邱邦坦言第一年打完整球季讓他學到很多：「春訓時太急於表現，導致開季後體力急速下降。後來學會調整作息和訓練量，才漸漸找回狀態。」此外，教練團也安排他嘗試守備三壘的機會，展現出良好的調適能力。

參加樂天桃猿重訓營時，邱邦遇到不少熟面孔，包括同樣來自高苑的張閔勛、毛英傑等捕手群，還有高苑學長梁家榮也虧他「換球衣喔！」。總教練古久保健二和一軍首席教練曾豪駒都給予鼓勵，日籍投手教練川岸強更對他去年在二軍的表現印象深刻。川岸強希望他能給予樂天桃猿年輕投手一些建議，幫助他們成長。

「這次加入樂天，心態完全不同於剛進職棒時。經歷過一次挫折後，我很清楚自己想要的是什麼。」邱邦堅定地表示：「我的目標就是要站上一軍舞台，這次一定要把握機會好好證明自己，為球隊做出貢獻。」

關鍵字： 邱邦樂天桃猿春訓台鋼職棒

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