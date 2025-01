Kobe逝世5周年！湖人貼父女合照緬懷　甜瓜：成為回憶才懂多珍貴

▲湖人傳奇布萊恩與二女兒Gigi最後一次到湖人主場觀戰時留下的珍貴照片。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

距離湖人傳奇布萊恩(Kobe Bryant)與二女兒Gigi在墜機意外中喪生已過了5年,洛杉磯依舊處處充滿他的身影。NBA主席席爾瓦(Adam Silver )透過聲明表示,Kobe繼續激勵著所有人,湖人則貼出父女燦笑合照緬懷,「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)感嘆,「有時直到某個時刻成為回憶,你才會知道它的價值。」

Sometimes you never know the value of a moment until it becomes a memory. pic.twitter.com/ErWMSGBis5 [廣告]請繼續往下閱讀... January 26, 2025

美國時間2020年1月26日,時年41歲的洛城傳奇布萊恩與13歲的女兒吉安娜(Gianna Bryant)搭乘直升機趕往曼巴學院參加比賽的途中,遭遇了毀滅的墜機意外,機上9人全數罹難。Kobe離世5周年,他的「曼巴精神」仍以其他形式繼續存在,幾乎讓人忘記他已經不在了。

NBA主席席爾瓦透過聲明表示,「布萊恩繼續激勵著渴望成為NBA和WNBA球員的年輕人、各級別的運動員以及那些僅僅受到他不懈追求卓越的動力驅使的人們。今天我們的思緒與凡妮莎(Vanessa)及布萊恩家族同在,我們懷念Kobe和他的女兒吉安娜,他們在籃球運動中有著特別的聯繫和深厚的熱愛。」

Always in our hearts ???? pic.twitter.com/gjkRboWvtH — Los Angeles Lakers (@Lakers) January 26, 2025

布萊恩生涯唯一效力過的隊伍湖人,在社群媒體上貼出布萊恩與Gigi最後一次到洛城主場觀戰時留下的燦笑合照並寫道,「永遠在我們心中。」

Five years ago, Kobe and Gigi with their Lakers family in what would be their final game at the then-Staples Center.



That day has now been immortalized as a statue. Mamba and Mambacita Forever ♾️ pic.twitter.com/IgNAmykgkw — ESPN Los Angeles (@ESPNLosAngeles) December 30, 2024

「甜瓜」安東尼也分享了兩人過去一起披上美國男籃戰袍的舊照,他感嘆道,「有時直到某個時刻成為回憶,你才會知道它的價值。」

《Courtside Buzz》則藉由一句話來緬懷布萊恩,「讓我們從Kobe的這句話中學習,並努力追求我們的夢想,像曼巴精神那樣,『我們生活中最大的錯誤就是認為我們還有時間』。」

▲布萊恩與女兒吉安娜5年前不幸命喪墜機意外。(圖/達志影像/美聯社)

布萊恩生涯18度入選全明星賽,他在10年內帶領湖人贏得5座NBA總冠軍,並在2008年獲頒年度MVP。他的「曼巴精神」被各級別的男籃和女籃球員所引用,他們努力仿效這位已故傳奇的堅韌心態。

Closer Look at the Kobe and Gigi statue outside Crypto Arena ????????????️ pic.twitter.com/nYeGU63xqC — JustFreshKicks (@JustFreshKicks) August 6, 2024

湖人去年8月揭幕位於主場南側的布萊恩與吉安娜雕像,Kobe用右臂擁抱著他13歲的女兒,並親吻她的額頭,人們可以感受到父女之間的深情,身後天使的翅膀包裹著他們。

雕像下方刻有這位驕傲的父親誇讚女兒的話語,充滿喜悅又令人心碎,「吉安娜是一頭野獸。她在她這個年紀比我還要強。女孩們很了不起。如果可以,我還想再生5個女孩,我是個女孩爸爸。」