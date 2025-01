快訊／謝淑薇奪澳網女雙亞軍　不敵頭號強敵無緣2連霸

▲謝淑薇(右)與搭檔拉脫維亞好手奧斯塔朋科。(圖/路透)

記者游郁香/綜合報導

台灣網壇一姐謝淑薇今(26)日與拉脫維亞好手奧斯塔朋科(Jelena Ostapenko)出戰澳網女雙決賽,交手頭號種子美國湯森(Taylor Townsend)、捷克辛妮亞柯娃(Katerina Siniakova),首盤2度遭破發以2比6讓出,次盤搶七以7比6(4)扳回一城,可惜決勝盤以3比6敗下陣來,謝淑薇尋求2連霸失利,也錯過生涯第10座大滿貫金盃。

▲謝淑薇與今年澳網女雙搭檔奧斯塔朋科。(圖/翻攝自IG/sw.hsieh)

謝淑薇今年與2017年法網女單冠軍、2024年美網女雙冠軍得主奧斯塔朋科「化敵為友」成為搭檔,被澳網官網選為「5大最讓人興奮組合」。知名網球記者羅森伯格(Ben Rothenberg)則將「謝奧配」形容為魔杖與重錘的組合,網前能力出色的謝淑薇就如在場上揮舞魔杖。

「謝奧配」本屆榮膺女雙第3種子,以5連勝之姿挺進最終決賽,今日與「美捷組合」湯森、辛妮亞柯娃爭冠。謝淑薇過去8次闖入大滿貫女雙決賽贏得7座后冠,勝率高達87.5%,不過去年她在溫網4強賽、年終賽小組賽都不敵「美捷組合」,此戰尋求復仇。

▲台灣網壇一姐謝淑薇(左1)出戰2025澳網女雙決賽。(圖/路透)

「謝奧配」開賽就連掉3分,奧斯塔朋科出現雙發失誤,陷入被破發的危機,所幸驚險保住首個發球局。頭號種子湯森、辛妮亞柯娃第3局率先破發,加上奧斯塔朋科發球狀態持續不佳,「謝奧配」前5局就發生5次非受迫性失誤,第5局再被破,落入1比4的劣勢。

「謝奧配」第6局試圖重整旗鼓,逼出2個破發點,可惜都被化解,第7局順利保發,但關鍵第8局連掉3分,對手取得3個盤末點,最終「謝奧配」首盤鏖戰37分鐘後以2比6敗下陣來。

進入第2盤,奧斯塔朋科發球狀態提升,「謝奧配」連拿3分提振士氣,首局順利保發,但第3局被逼出2個破發點,雙方來回多達20拍,「謝奧配」沒能化解遭到破發,以1比2落後。接下來兩局雙方互保,「謝奧配」第6局首度破掉對手的發球局,追到3比3。

▲謝淑薇(右)與搭檔拉脫維亞好手奧斯塔朋科。(圖/路透)

無奈「謝奧配」第7局又被破,再度陷入3比4落後,第8局也沒能回破,以3比5遭聽牌。「謝奧配」第9局保發追到4比5,第10局率先逼出2個破發點都被化解,謝淑薇截擊得分再要到1個破發點,雖再次錯過,不過「謝奧配」保持耐心,最終順利破發扳成了5比5。

Never count Hsieh/Ostapenko out, NEVER ????



The duo win the second set 7-6 (4) and we are going the distance in the #AO2025 women's doubles final. pic.twitter.com/lLoZ3Wgjxm