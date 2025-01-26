快訊／謝淑薇奪澳網女雙亞軍　不敵頭號強敵無緣2連霸

▲謝淑薇（右）與搭檔拉脫維亞好手奧斯塔朋科。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

台灣網壇一姐謝淑薇今(26)日與拉脫維亞好手奧斯塔朋科(Jelena Ostapenko)出戰澳網女雙決賽，交手頭號種子美國湯森(Taylor Townsend)、捷克辛妮亞柯娃(Katerina Siniakova)，首盤2度遭破發以2比6讓出，次盤搶七以7比6(4)扳回一城，可惜決勝盤以3比6敗下陣來，謝淑薇尋求2連霸失利，也錯過生涯第10座大滿貫金盃。

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▲謝淑薇與今年澳網女雙搭檔奧斯塔朋科。（圖／翻攝自IG／sw.hsieh）

謝淑薇今年與2017年法網女單冠軍、2024年美網女雙冠軍得主奧斯塔朋科「化敵為友」成為搭檔，被澳網官網選為「5大最讓人興奮組合」。知名網球記者羅森伯格(Ben Rothenberg)則將「謝奧配」形容為魔杖與重錘的組合，網前能力出色的謝淑薇就如在場上揮舞魔杖。

「謝奧配」本屆榮膺女雙第3種子，以5連勝之姿挺進最終決賽，今日與「美捷組合」湯森、辛妮亞柯娃爭冠。謝淑薇過去8次闖入大滿貫女雙決賽贏得7座后冠，勝率高達87.5%，不過去年她在溫網4強賽、年終賽小組賽都不敵「美捷組合」，此戰尋求復仇。

▲台灣網壇一姐謝淑薇（左1）出戰2025澳網女雙決賽。（圖／路透）

「謝奧配」開賽就連掉3分，奧斯塔朋科出現雙發失誤，陷入被破發的危機，所幸驚險保住首個發球局。頭號種子湯森、辛妮亞柯娃第3局率先破發，加上奧斯塔朋科發球狀態持續不佳，「謝奧配」前5局就發生5次非受迫性失誤，第5局再被破，落入1比4的劣勢。

「謝奧配」第6局試圖重整旗鼓，逼出2個破發點，可惜都被化解，第7局順利保發，但關鍵第8局連掉3分，對手取得3個盤末點，最終「謝奧配」首盤鏖戰37分鐘後以2比6敗下陣來。

進入第2盤，奧斯塔朋科發球狀態提升，「謝奧配」連拿3分提振士氣，首局順利保發，但第3局被逼出2個破發點，雙方來回多達20拍，「謝奧配」沒能化解遭到破發，以1比2落後。接下來兩局雙方互保，「謝奧配」第6局首度破掉對手的發球局，追到3比3。

▲謝淑薇（右）與搭檔拉脫維亞好手奧斯塔朋科。（圖／路透）

無奈「謝奧配」第7局又被破，再度陷入3比4落後，第8局也沒能回破，以3比5遭聽牌。「謝奧配」第9局保發追到4比5，第10局率先逼出2個破發點都被化解，謝淑薇截擊得分再要到1個破發點，雖再次錯過，不過「謝奧配」保持耐心，最終順利破發扳成了5比5。

Never count Hsieh/Ostapenko out, NEVER ????



The duo win the second set 7-6 (4) and we are going the distance in the #AO2025 women's doubles final. pic.twitter.com/lLoZ3Wgjxm — #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2025

沒能終結比賽讓辛妮亞柯娃氣到在場上摔拍，下一局也打得心浮氣躁，「謝奧配」保發取得6比5超前。辛妮亞柯娃第12局開局雙發失誤，但頭號種子仍保發，雙方6比6進入搶七。「謝奧配」搶七連拿2分，湯森隨後也連下2分，比數回到3比3，辛妮亞柯娃連續失誤，「謝奧配」以5比3超前，最後頂住壓力以7比6(4)扳回一盤。

▲台灣網壇一姐謝淑薇（左）出戰2025澳網女雙決賽。（圖／路透）

進入決勝盤，雙方前2局互破發球局，「謝奧配」第4局逃過1個破發點，雙方前6局3比3，呈現拉鋸戰。「謝奧配」關鍵第8局遭破發，落入3比5遭聽牌的危機，最終就以3比6敗下陣來，本屆女雙以亞軍作收。