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佐佐木朗希領銜！道奇6新秀入選MLB百大　積分排第三

▲▼ 佐佐木朗希加盟道奇記者會 。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇新秀佐佐木朗希成2025年新秀百大第一名 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

MLB官網公布2025年新秀百大排名，道奇新秀投手佐佐木朗希排名第一，超越紅襪新秀安東尼（Roman Anthony）。道奇共有6名選手進入百大名單，僅次於小熊和水手。

道奇棒球營運總裁佛里曼（Andrew Friedman）在佐佐木加盟記者會表示，這次簽約是球團長達6年的追蹤成果，在他還是高中生時，就開始關注，「當時他的火球、精準控球和超齡的沉穩就令人印象深刻。如今他不僅創造多項紀錄，在國際賽事也有卓越表現，我們對這次合作充滿期待。」

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佐佐木自去年12月登錄海外市場，即成為2024和2025年國際新秀潛力第一人。他的三位數速球、指叉球和滑球組合，被認為具有王牌投手的實力。

去年12月登錄海外市場後，立即成為2024和2025年國際新秀第一人。他擁有三位數速球、指叉球和滑球的武器組合，被視為未來王牌級投手。

除了佐佐木，捕手魯辛（Dalton Rushing，第30名）和外野手德保拉（Josue De Paula，第40名）也進入前40名，僅次於白襪。左投費里斯（Jackson Ferris，No. 71）、游擊手弗里蘭（Alex Freeland，No. 72）和外野手霍普（Zyhir Hope，No. 75）都排進百大名單。

根據MLB Pipeline的「新秀積分制」，道奇六名新秀總積分317分（第一名得100分，第二名99分，以此類推），在大聯盟排名第三，僅次於白襪和老虎。

道奇不僅力爭成為25年來首支世界大賽衛冕隊，從新秀陣容來看，未來發展也相當看好。

關鍵字： 道奇佐佐木朗希新秀百大MLB球團

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