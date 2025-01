獨行俠中鋒被踢頭一度倒地不起　再遭「抓鳥」攻擊球迷都喊痛

Lu Dort was ejected from the Thunder-Mavs game after hitting Daniel Gafford in the groin area.



Was the ejection warranted? ????



pic.twitter.com/8B2gyFtrFD — ClutchPoints (@ClutchPoints) January 24, 2025

記者游郁香/綜合報導

26歲長人加福德(Daniel Gafford)上季中加盟獨行俠後,隨即成為主力大將,不過他最近陷入交易傳聞,達拉斯有意拿他換取側翼防守球員。加福德今(24)日隨隊作客西區龍頭雷霆,上半場他被華萊士(Cason Wallace)不慎踢中頭部,一度趴地不起,下半場又遭「抓鳥」攻擊,連球迷看了都喊痛。

Daniel Gafford had a scary fall and a called for a member of the training staff to come over. It seems to be something related to his neck.



Gafford went to the Dallas Mavericks’ locker room after getting up. pic.twitter.com/ong5KBlzFG — Grant Afseth (@GrantAfseth) January 24, 2025

加福德是獨行俠去年能在下半季翻轉局面,一路挺進西區冠軍賽的關鍵人物之一,但他近來深陷交易傳聞,傳出達拉斯有意將他擺上貨架,當成換取側翼防守球員的籌碼。這位26歲中鋒過去42場繳出場均12.2分、6.4籃板、1.2助攻和1.6抄截的數據。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲獨行俠中鋒加福德一度被踢中頭倒地不起。(圖/達志影像/美聯社)

加福德今日隨隊來到西區龍頭雷霆主場,他第2節一度倒地不起,讓所有人捏了把冷汗,他在籃下卡位時面部朝下摔倒在地上,隨後又被雷霆後衛華萊士不慎踢中頭部,疑似傷到了頸部,經過好一段時間都無法起身,最後才緩緩坐起來,慢慢走回休息室。

不幸中的大幸是,加福德下半場回到了場上,顯然頸部的傷勢沒有大礙,沒想到第3節比賽他再次「中招」,他幫忙隊友擋人時遭雷霆悍將多特(Luguentz Dort)伸手「抓鳥」攻擊,他當場痛到彎下身體,美國轉播員批評了多特的動作,「這可不對,兄弟。」「這幾乎是骯髒的動作。」

"That ain't right man"

"That's borderline dirty"



Luguentz Dort smacks Daniel Gafford below the belt as he tries navigating a screen and is ultimately ejected from the game for unnecessary contact.pic.twitter.com/Gf64IV7j2s — Hot Hand Theory (@HotHandTheory) January 24, 2025

裁判隨後給了多特一次2級惡意犯規,他在第3節還剩6分50秒就被趕出場,不少球迷都反映,這已經不是多特第一次攻擊對手的下體,只是這次被裁判逮個正著。有位支持多特的球迷也直言,多特防守技術非常好,根本不需要用這種廉價且有害的動作,「這樣反而會因為被驅逐出場而傷害到球隊的勝算,真是令人失望。」

▲獨行俠中鋒加福德(右)。(圖/達志影像/美聯社)

這一戰最終由傷兵滿營,兩大主將唐西奇(Luka Doncic)、湯普森(Klay Thompson)都缺陣的獨行俠以121比115帶走勝利,上下半場連續「受害」的加福德最終仍打了23分鐘,6投5中貢獻12分、5籃板、2助攻,外帶火鍋、抄截各1。