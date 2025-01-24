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二刀流王者重生！大谷翔平打擊成績展望　權威數據網站預測引關注

▲▼ 大谷翔平 。（圖／路透）

▲ 大谷翔平。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平即將在道奇展開第八個大聯盟球季，為了重返二刀流，他的表現備受期待。《日刊體育》資深記者小林信行專文分析大谷新傳奇系列，這次聚焦在去年達成「50-50」並獲得MVP的打擊表現，以及投手復出後對打擊的影響。

大谷因去年右肘韌帶受傷，在9月進行了生涯第二次手術。文中表示，大谷翔平上季專注於打擊的同時也進行投手復健，傳接球時已恢復到時速150公里，雖然未使用全力，但也進行牛棚投球練習。到了季後賽，他的狀況好到甚至被討論是否能擔任中繼投手。不過在世界大賽期間左肩脫臼，11月又接受關節盂唇修復手術。

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大聯盟東京海外開幕戰登場即將於3月18日開打，大谷在去年11月中旬MVP頒獎記者會上就表示：「當然，目標是從開季就能投打，我正朝著開幕戰努力。」

雖然二刀流會帶來疲勞和身體負擔，但MLB數據網站「FanGraphs」的成績預測系統「ZiPS」，對大谷2025年的打擊成績做出了令人振奮的預測：打擊率.290、全壘打45支、打點139、盜壘42次。

回顧大谷從2021年開始實踐「真正二刀流」（同場比賽投打出場）的表現，前兩年較為平平。首年在登板日20場比賽中打擊率.233（60打數14安打），3轟8打點；第二年28場比賽打擊率.257（101打數26安打），2轟15打點。但到了第三年，他完全適應了這種模式，在23場比賽中繳出驚人的打擊率.372（78打數29安打），7轟15打點的優異成績。

文中總結，展望新賽季，外界關注道奇能否衛冕世界大賽，以及大谷能否三連霸MVP。這兩個目標看來都相當可期，即使工作量比去年更大，但根據過去經驗，大谷很可能會展現出更上一層樓的表現。

關鍵字： 大谷翔平二刀流打擊投手MVP

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