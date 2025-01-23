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佐佐木朗希轉隊經濟效益26.7億不及達比修、田中　 選夢想非金錢

▲▼ 佐佐木朗希加盟道奇記者會 。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希加盟道奇記者會，關西大學榮譽教授宮本勝浩於23日發表研究，估算佐佐木朗希加入道奇所帶來的經濟效益約為127億6941萬日圓   。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

關西大學榮譽教授宮本勝浩於23日發表研究，估算佐佐木朗希加入道奇所帶來的經濟效益約為127億6941萬日圓，相當於26.7億新台幣。

直接效益項目包括：球場觀眾增加帶來的消費增長、年薪、贊助合約費用，以及轉播權收入、商品銷售額，還有在道奇球場展示的日本企業廣告費等。

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據宮本榮譽教授表示，約127億6941萬日圓的數字「遠低於2012年達比修有加入遊騎兵隊時帶來的經濟效益約259億2178萬日圓（54.2億新台幣），以及田中將大2014年加入洋基隊時帶來的經濟效益約346億9402萬日圓（72.5億新台幣）」。

不過他認為「佐佐木選擇了夢想而非金錢」，並表示「這是一個尊重自己意願的優秀生活選擇」，對這位年輕右投的挑戰表示敬意。

這位榮譽教授在2023年12月曾估算大谷翔平轉會道奇隊帶來的經濟效益約為533億5200萬日圓（約111.5億新台幣）；山本由伸轉戰大聯盟帶來的經濟效益約為315億6645萬日圓（66億新台幣）。另外在2024年10月，他估算大谷在該年創造的經濟效益達約1168億1181萬日圓，約244.2億新台幣。

關鍵字： 佐佐木朗希道奇經濟效益宮本教授夢想

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