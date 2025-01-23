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震驚！洋基傳奇李維拉夫婦遭控掩蓋教會性侵案

▲▼美國職棒名人堂球星前洋基守護神李維拉(Mariano Rivera)出席媒體見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲美國職棒名人堂球星前洋基守護神李維拉(Mariano Rivera)與妻子遭控掩蓋教會性侵醜聞。（圖／記者李毓康攝

記者王真魚／綜合報導

紐約洋基隊傳奇終結者李維拉（Mariano Rivera）及妻子克拉拉（Clara Rivera）捲入性侵案爭議。一名現年17歲少女透過母親提告，指控這對夫婦涉嫌掩蓋其在佛羅里達教會退修會期間遭受性侵的事實，且之後還在他們位於萊伊的家中縱容進一步的侵害行為。

這起訴訟於上周在紐約白原市最高法院提出，由現年17歲女童的母親代表提告，兩人的姓名均未公開。訴狀中提到李維拉和克拉拉及他們在縱容該女童遭受侵害中扮演的角色，但並未將他們列為被告。

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被列為被告的是「希望庇護所」（Refugio de Esperanza）教會，以及擁有李維拉夫婦住宅的1 Brook View Rye LLC公司。

根據訴狀指出，該女童從小就在這間教會長大。2018年，擔任資深牧師的克拉拉說服女童的母親讓她參加位於蓋恩斯維爾的附屬教會Ignite Life Center的暑期實習計劃。

該期間，少女多次在宿舍和淋浴間遭到年長女孩「MG（化名）」性侵。當受害者母親察覺異狀並向克拉拉求助時，克拉拉向她保證會調查此事。

但訴訟指出，這對夫婦不但沒有調查情況或制止性侵行為，反而將重點放在避免任何可能的醜聞上，並向母親保證一切安好。他們更涉嫌分別對受害少女施壓恐嚇，要求她對暑期實習期間的負面經歷保持沉默。

訴訟還指控教會的一名青年領袖（助理牧師的兒子）在該女童14歲時對其性侵。訴訟尋求因監護不當和場所責任而索取未指明金額的賠償。

李維拉被公認為棒球史上最偉大的終結者，以652次救援成功保持大聯盟紀錄。自1920年「活球時代」開始以來，在投球局數超過500局的投手中，他2.21的防禦率也是最低的。

關鍵字： 性侵李維拉紐約洋基爭議法院

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