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陽念希以投手身份旅美很意外　陽東益為兒子驕傲感性哽咽

▲▼陽東益全家出席記者會，陽東益談兒子旅美圓夢哽咽。（圖／記者楊舒帆攝）

▲陽東益談兒子旅美圓夢哽咽。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

前統一獅球星陽東益有子傳衣缽，他的兒子陽念希於22日舉辦加盟舊金山巨人記者會，踏上旅美之路，而巨人以先發投手為培養目標。陽東益坦言，自己身為野手，一直以來都以野手方式訓練兒子，很訝異他能以投手身份拚出身價。

陽念希在高一時期二刀流發展，尤其在美國U18世界盃對美國完投勝一戰成名，陽東益說，「對美國那場投完，才認定他是投手的料。」

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原本陽念希就讀無棒球隊的國小，父親在職棒打拼過，知道其現實面，所以不太希望他走這條路。但他從小很好動，當時也推薦他先練田徑，沒想到陽念希在升五年級時，主動向學校老師告知要轉學到有棒球隊的國小。陽東益透露，「當時我跟他媽媽並不知道他的想法，聊過之後才同意轉學。」

在化仁國中時期，陽東益同時扮演教練與父親的角色，對陽念希很嚴格，一路陪伴他成長到平鎮高中。在這個競爭強度高的環境下，他也更懂得加強自己。不過在U18世界盃後也進入一段很長的低潮期，直到高三U18亞青冠軍戰表現出應有水準，進而在半年後獲得巨人隊合約。談到低潮時的陽念希，陽東益坦言，「一直告訴他要對自己有信心，雖然表面上看不太出來，但他其實私底下想得比較多，只能安慰他不要想太多。」

如今一圓美夢，陽東益感性哽咽地說：「念希是一個比較內斂的球員，即將前進職棒舞台，我和他媽媽都為他感到驕傲。這幾天收到各地朋友的祝賀，心情都很喜悅。希望你在即將踏入美國的階段能更加努力，在棒球路上長久且健康。」

▲▼陽東益全家出席記者會，陽東益談兒子旅美圓夢哽咽。（圖／記者楊舒帆攝）

▲陽東益全家出席記者會。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 陽東益陽念希舊金山巨人台灣棒球旅美之路

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