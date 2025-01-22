八村壘開心鈴木一朗入選名人堂！　曝超愛模仿招牌「拉球衣」

▲▼鈴木一朗獲選名人堂。（圖／MLB官方臉書）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

日本傳奇棒球員鈴木一朗（Ichiro Suzuki）16日入選日本棒球名人堂，今（22）日又以99.7%高票入選美國棒球名人堂，成為首位入選美國棒球名人堂的日籍選手。同樣來自日本的湖人前鋒八村壘，聽聞前輩的好消息非常開心，透露自己小時候打棒球就是因為一朗，而且超喜歡模仿鈴木一朗的招牌「拉球衣」預備姿勢。

鈴木一朗今天以99.7%高票入選美國棒球名人堂，西雅圖水手隊老闆史坦頓（John Stanton）也宣布球隊將永久退休51號球衣，為了紀念名人堂球星鈴木一朗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2019年，八村壘成為日本首位在NBA選秀中選的日籍球員，當時鈴木一朗錄製影片鼓勵他，「從0到1是很難的，成為第1個選手總是會面臨許多困難，希望你能克服這些障礙。」八村壘至今都還印象深刻，他表示，「來自偉大選手的這些鼓勵讓我非常高興，也激勵了我要更加努力。」

▲▼湖人八村壘。（圖／CFP）

八村壘透露，自己小時候打過一陣子棒球，讓他愛上棒球的原因就是因為鈴木一朗，「小時候剛開始打棒球時，我就是看著鈴木一朗的比賽，我真的非常尊敬他，一直認為他是偉大的選手，真的很了不起。」

八村壘非常憧憬鈴木一朗，「鈴木一朗對棒球的態度，還有他對細節的注重，比如他的日常例行公事，職業素養等，這些都讓我感到非常佩服。」八村壘還指出，他崇拜到站上打擊區時一定要模仿一朗的打擊預備姿勢跟打擊動作。