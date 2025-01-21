詹姆斯直言湖人「陣容單調」　洛城有意進行小型補強

▲湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

快艇新主場Intuit Dome昨（20）日上演洛城內戰，快艇2屆FMVP雷納德（Kawhi Leonard）目前仍受上場時間管控，湖人卻以14分之差輸球，讓天王詹姆斯（LeBron James）賽後有些灰心，坦言湖人目前的陣容結構有點單調，隨隊記者布哈（Jovan Buha）爆料，湖人有意在交易截止日前進行小型交易。

布哈表示，詹姆斯希望湖人繼續對陣容做出調整。日前他們將主控羅素（D'Angelo Russell）、劉易斯（Maxwell Lewis）和3枚次輪選秀權交易到籃網，換回全能的3D球員芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）和米爾頓（Shake Milton）。

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湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）和詹姆斯對球隊陣容有同樣想法，「我們隊上沒有那種球員能穩定吸引包夾，也沒有那種能1對1輕鬆突破防守、殺入油漆區後分球給外線的球員。」

▲湖人詹姆斯（左）。（圖／達志影像／美聯社）

本季湖人場均突破次數（37.9次）排在聯盟第27，場均接球後三分出手次數（24.6次）名列第23，命中率35.8%，排名第24，這些數據證實了瑞迪克的觀察。

湖人場均三分出手次數為33.8次，排名第27，命中率35.3%，名列第19。他們的比賽節奏不快，以98.26的速度排名第23。顯現出湖人打法並非以當今主流的快攻、投三分為主軸。

相反地，他們在傳統內線打法上表現優異。湖人通過背身單打將球送入內線，場均7.1次排在聯盟第7；同時內線球員在擋拆中的順下，湖人場均8.1次排名聯盟第3；且湖人每一波進攻的罰球率達到0.272，在聯盟高居第2。

▲湖人詹姆斯（右）。（圖／達志影像／美聯社）

這種緩慢節奏、較依賴罰球和內線得分的打法，迫使湖人每波進攻都必須有最完美表現。對陣快艇的比賽，湖人全場投籃命中率達到了50%，但僅得102分，最終以14分之差落敗。

詹姆斯對此表示，「這就是我們球隊的組建方式，我們別無選擇，這就是我們球隊的結構，所以我們必須打出幾乎完美的籃球。」