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鄉村Kobe轟38分！聯手詹皇空接暴扣　湖人險勝前役輸59分籃網

記者游郁香／綜合報導

湖人今(18)日在主場迎戰前役狂輸59分的籃網，當家長人戴維斯(Anthony Davis)因足底筋膜炎缺陣，紫金大軍打得一點都不輕鬆，儘管「鄉村Kobe」里夫斯(Austin Reaves)猛飆生涯新高38分，還與天王詹姆斯(LeBron James)聯手空中接力，但里夫斯錯失最後4次出手，洛城終場僅以102比101險勝1分。

洛城新援芬尼-史密斯(Dorian Finney-Smith)最近因為孩子出生並未隨隊，當家長人戴維斯也因足底筋膜炎缺席了這場對籃網的比賽，不過布魯克林也少了被多隊追求的主力得分手強森(Cameron Johnson)和湯瑪斯(Cam Thomas)。

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▲▼湖人天王詹姆斯、里夫斯；籃網羅素。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人天王詹姆斯（中）。（圖／達志影像／美聯社）

籃網前一場以59分差敗給洛城另一支隊伍快艇，但湖人今日在主場對陣布魯克林，卻一點也不輕鬆，「鄉村Kobe」里夫斯與40歲天王詹姆斯決勝節合力包辦全隊30分當中的25分，若不是2度遭洛城交易的羅素(D'Angelo Russell)錯失終場前4.1秒的三分絕殺，湖人此戰未必能贏。

里夫斯今日23投13中猛砍生涯新高38分，三分8投4中，8次罰球都把握住，另有3籃板、3助攻和2抄截，不過他最後2分鐘的4次出手都落空，湖人終場僅以102比101險勝。

詹姆斯則以17投12中貢獻29分、8助攻和7籃板，另有2火鍋、1抄截，他終場前2分32秒與里夫斯聯手上演空中接力，接到對方的傳球，高高躍起把球塞入籃框，讓主場球迷嗨翻。談到兩人的搭配，詹皇自豪地說，「AR知道他可以把球扔到任何地方，我都能接到，即使在我這個年紀。」

▲▼湖人天王詹姆斯、里夫斯；籃網羅素。（圖／達志影像／美聯社）

▲籃網羅素（左）。（圖／達志影像／美聯社）

里夫斯則說，「如果出現那樣的情況，我有95%的機率把球傳給他(詹皇)。」他表示，「我一輩子都在看他空中接力扣籃，看到他還能扣籃對我來說還是很酷，尤其是在他這個年紀，他的彈跳能力仍比大多數人要好。」

對於前隊友羅素最後的三分出手，里夫斯坦言，「我覺得那球看起來不錯。如果我沒有連續投丟4個球，我們不會處於那種情況。」他強調自己不在乎個人得分，更在乎的是球隊能否贏球。

▲▼湖人天王詹姆斯、里夫斯；籃網羅素。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人里夫斯。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇戴維斯AD里夫斯籃網羅素

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