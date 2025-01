鄉村Kobe轟38分！聯手詹皇空接暴扣　湖人險勝前役輸59分籃網

"LEBRON... FINISH IT. FINISH IT."



AR up top to LBJ ???? pic.twitter.com/Tfp3amCRve — NBA (@NBA) January 18, 2025

記者游郁香/綜合報導

湖人今(18)日在主場迎戰前役狂輸59分的籃網,當家長人戴維斯(Anthony Davis)因足底筋膜炎缺陣,紫金大軍打得一點都不輕鬆,儘管「鄉村Kobe」里夫斯(Austin Reaves)猛飆生涯新高38分,還與天王詹姆斯(LeBron James)聯手空中接力,但里夫斯錯失最後4次出手,洛城終場僅以102比101險勝1分。

AUSTIN REAVES DROPS CAREER HIGH 38 ????



⭐️ 38p (15 in 4Q)

⭐️ 4 threes

⭐️ 3a, 3r, 2s, 1 b

⭐️ 56.5 FG%@Lakers win a close one over Brooklyn! pic.twitter.com/4nx957afXv — NBA (@NBA) January 18, 2025

洛城新援芬尼-史密斯(Dorian Finney-Smith)最近因為孩子出生並未隨隊,當家長人戴維斯也因足底筋膜炎缺席了這場對籃網的比賽,不過布魯克林也少了被多隊追求的主力得分手強森(Cameron Johnson)和湯瑪斯(Cam Thomas)。

▲湖人天王詹姆斯(中)。(圖/達志影像/美聯社)

籃網前一場以59分差敗給洛城另一支隊伍快艇,但湖人今日在主場對陣布魯克林,卻一點也不輕鬆,「鄉村Kobe」里夫斯與40歲天王詹姆斯決勝節合力包辦全隊30分當中的25分,若不是2度遭洛城交易的羅素(D'Angelo Russell)錯失終場前4.1秒的三分絕殺,湖人此戰未必能贏。

D’ANGELO RUSSELL WAS THIS CLOSE TO HITTING A GAME-WINNER ON THE LAKERS IN HIS RETURN TO LA! ????❌



Lakers beat Nets in a nail-biter, 102-101! pic.twitter.com/gJOT5QTY7Z — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) January 18, 2025

里夫斯今日23投13中猛砍生涯新高38分,三分8投4中,8次罰球都把握住,另有3籃板、3助攻和2抄截,不過他最後2分鐘的4次出手都落空,湖人終場僅以102比101險勝。

LeBron & Reaves TOOK OVER for the @Lakers in the 4Q!



???? Scored 25 of LAL's 30 PTS

???? AR: 15 PTS (6-11 FGM)

???? LBJ: 10 PTS (4-4 FGM) pic.twitter.com/eb7N5HKgEW — NBA (@NBA) January 18, 2025

詹姆斯則以17投12中貢獻29分、8助攻和7籃板,另有2火鍋、1抄截,他終場前2分32秒與里夫斯聯手上演空中接力,接到對方的傳球,高高躍起把球塞入籃框,讓主場球迷嗨翻。談到兩人的搭配,詹皇自豪地說,「AR知道他可以把球扔到任何地方,我都能接到,即使在我這個年紀。」

▲籃網羅素(左)。(圖/達志影像/美聯社)

里夫斯則說,「如果出現那樣的情況,我有95%的機率把球傳給他(詹皇)。」他表示,「我一輩子都在看他空中接力扣籃,看到他還能扣籃對我來說還是很酷,尤其是在他這個年紀,他的彈跳能力仍比大多數人要好。」

對於前隊友羅素最後的三分出手,里夫斯坦言,「我覺得那球看起來不錯。如果我沒有連續投丟4個球,我們不會處於那種情況。」他強調自己不在乎個人得分,更在乎的是球隊能否贏球。

▲湖人里夫斯。(圖/達志影像/美聯社)