NBA承認漏吹！　獨行俠主帥奇德酸：裁判都嚇得半死

TREY MURPHY CLUTCH REJECTION pic.twitter.com/2FrTaLG54L — NBA TV (@NBATV) January 16, 2025

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

獨行俠昨（16）日3分差敗給鵜鶘，該役他們一度有機會逆轉，汀威迪（Spencer Dinwiddie）關鍵時刻切入上籃且球觸碰籃板，鵜鶘莫菲三世（Trey Murphy III）出手阻攻，裁判認定是一記乾淨的「再見火鍋」。但聯盟今日宣布該球為妨礙中籃，達拉斯總教練奇德（Jason Kidd）嘲諷道，「我認為他們3個（裁判）都嚇得半死，結果什麼也不做，就這樣放過了。」

事發當下，主裁判佩特拉伊蒂斯（Gediminas Petraitis）站在籃下的底線位置，汀威迪認為對手有妨礙中籃的嫌疑，但裁判不予理會，奇德當時被拍到在場邊走來走去嘴裡碎念，「我沒有暫停可以挑戰這個。」

Volume Up!



Mavericks commentator Mark Followill can be heard saying "Y'all missed it! You missed the goaltend!"



You can hear the disappointment in his voice, the same feeling all Mavs fans had tonight as the egregious no call cost them a win. pic.twitter.com/7BfgBVLy71 [廣告]請繼續往下閱讀... January 16, 2025

由於場上並未做出判決，裁判無法進行回放審查，但奇德認為如果當時判定為阻攻，裁判本應能夠回放來確認這一點，「我認為回放是為了保護裁判，回放是為了幫助他們做對決定。如果裁判在最後2分鐘認為發生了某些事情，他們應該吹哨來確認，我認為他們3個都嚇得半死，結果就什麼也不做，就這樣放過了。」

當事人汀威迪重新回顧了事發現場，「馬歇爾（Naji Marshall）當時把球傳給我，我沒有空間去扣籃，我看到他們（鵜鶘球員）過來，就挑了個籃。」

▲莫菲三世嘗試封阻汀威迪上籃，聯盟宣布是妨礙中籃。（圖／達志影像／美聯社）

汀威迪說，「你看我整個職業生涯，每當突破大個子，我會把手伸得很長，直接把球放在籃板上，有兩個原因，首先因為我高且手長，對方必須跳過我才能阻攻，如果你蓋掉了，那麼那球一定已經碰到籃板，無論如何我都會得分，我用這個動作得了不少分，你們看到我在比賽中對米西（Yves Missi）做過3、4次。」

NBA今日公布最後兩分鐘裁判報告，確認了莫菲三世是在球接觸到籃板後才碰到球，屬於妨礙中籃，獨行俠應該要得2分。不過據NBA名記者史坦（Marc Stein）的消息，獨行俠不會對比賽結果提出上訴。