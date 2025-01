NBA承認漏吹！　獨行俠主帥奇德酸：裁判都嚇得半死

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

獨行俠昨(16)日3分差敗給鵜鶘,該役他們一度有機會逆轉,汀威迪(Spencer Dinwiddie)關鍵時刻切入上籃且球觸碰籃板,鵜鶘莫菲三世(Trey Murphy III)出手阻攻,裁判認定是一記乾淨的「再見火鍋」。但聯盟今日宣布該球為妨礙中籃,達拉斯總教練奇德(Jason Kidd)嘲諷道,「我認為他們3個(裁判)都嚇得半死,結果什麼也不做,就這樣放過了。」

事發當下,主裁判佩特拉伊蒂斯(Gediminas Petraitis)站在籃下的底線位置,汀威迪認為對手有妨礙中籃的嫌疑,但裁判不予理會,奇德當時被拍到在場邊走來走去嘴裡碎念,「我沒有暫停可以挑戰這個。」

