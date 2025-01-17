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NBA承認漏吹！　獨行俠主帥奇德酸：裁判都嚇得半死

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

獨行俠昨（16）日3分差敗給鵜鶘，該役他們一度有機會逆轉，汀威迪（Spencer Dinwiddie）關鍵時刻切入上籃且球觸碰籃板，鵜鶘莫菲三世（Trey Murphy III）出手阻攻，裁判認定是一記乾淨的「再見火鍋」。但聯盟今日宣布該球為妨礙中籃，達拉斯總教練奇德（Jason Kidd）嘲諷道，「我認為他們3個（裁判）都嚇得半死，結果什麼也不做，就這樣放過了。」

事發當下，主裁判佩特拉伊蒂斯（Gediminas Petraitis）站在籃下的底線位置，汀威迪認為對手有妨礙中籃的嫌疑，但裁判不予理會，奇德當時被拍到在場邊走來走去嘴裡碎念，「我沒有暫停可以挑戰這個。」

由於場上並未做出判決，裁判無法進行回放審查，但奇德認為如果當時判定為阻攻，裁判本應能夠回放來確認這一點，「我認為回放是為了保護裁判，回放是為了幫助他們做對決定。如果裁判在最後2分鐘認為發生了某些事情，他們應該吹哨來確認，我認為他們3個都嚇得半死，結果就什麼也不做，就這樣放過了。」

當事人汀威迪重新回顧了事發現場，「馬歇爾（Naji Marshall）當時把球傳給我，我沒有空間去扣籃，我看到他們（鵜鶘球員）過來，就挑了個籃。」

▲莫菲三世嘗試阻攻汀威迪上籃，聯盟宣布是妨礙中籃。（圖／達志影像／美聯社）

▲莫菲三世嘗試封阻汀威迪上籃，聯盟宣布是妨礙中籃。（圖／達志影像／美聯社）

汀威迪說，「你看我整個職業生涯，每當突破大個子，我會把手伸得很長，直接把球放在籃板上，有兩個原因，首先因為我高且手長，對方必須跳過我才能阻攻，如果你蓋掉了，那麼那球一定已經碰到籃板，無論如何我都會得分，我用這個動作得了不少分，你們看到我在比賽中對米西（Yves Missi）做過3、4次。」

NBA今日公布最後兩分鐘裁判報告，確認了莫菲三世是在球接觸到籃板後才碰到球，屬於妨礙中籃，獨行俠應該要得2分。不過據NBA名記者史坦（Marc Stein）的消息，獨行俠不會對比賽結果提出上訴。

關鍵字： NBA奇德獨行俠

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