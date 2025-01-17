運動雲

>

謝淑薇橫掃中國組合挺進澳網女雙16強　下午還有混雙首輪

▲謝淑薇 。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣網球一姐謝淑薇 。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

台灣網壇一姐謝淑薇去年在澳網女雙、混雙都奪冠，成為賽史24年來首人，尋求衛冕的她，今年女雙改搭拉脫維亞好手奧斯塔朋科(Jelena Ostapenko)，兩人位列第3種子，今(17)日次輪對上中國組合徐一幡、楊釗煊，僅花費1個小時26分鐘，就以6比4、6比4順利挺進16強。

謝淑薇與奧斯塔朋科今年「化敵為友」成為女雙搭檔，被澳網官網選為「5大最讓人興奮組合」，兩人首輪直落2拍下斯洛伐克米哈利可娃(Tereza Mihalikova)、英國尼柯爾絲(Olivia Nicholls)，今日次輪的對手是中國徐一幡、楊釗煊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「謝奧配」首盤第4局率先破發，取得3比1領先，對手第5局回破並保住第6局發球局，雙方戰成3比3，隨後雙方互保，「謝奧配」關鍵第10局再次破發，以6比4先下一城。

「謝奧配」次盤第2局率先破發，接下來雙方互保，比分來到5比3，「謝奧配」第9局遭破發，被追到5比4，第10局雙方激烈纏鬥，最終「謝奧配」成功破發，以6比4收下勝利，花費1小時26分鐘就以直落2挺進女雙16強，下一場將與匈牙利巴伯斯(Timea Babos)、美國梅莉雪(Nicole Melichar-Martinez)爭搶8強門票。

▲謝淑薇、傑林斯基捧起2024溫網混雙金盃。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝淑薇、傑林斯基尋求衛冕澳網混雙冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

謝淑薇今日面臨1日兩戰，稍晚還要與波蘭悍將傑林斯基(Jan Zielinski)出戰混雙首輪賽事，對手是地主「兄妹檔」愛默生(Emerson Jones)、海登(Hayden Jones)。

關鍵字： 澳網謝淑薇奧斯塔朋科女雙

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／大谷翔平「50-50」紀錄球　優式資本擬回賣給日本

快訊／大谷翔平「50-50」紀錄球　優式資本擬回賣給日本

鈴木一朗未全票通過日本名人堂 王貞治：總是會有反骨的人

鈴木一朗未全票通過日本名人堂 王貞治：總是會有反骨的人

WBC資格賽借不到大巨蛋公益時段　北市體育局：用在世壯運合理

WBC資格賽借不到大巨蛋公益時段　北市體育局：用在世壯運合理

洋基鎖定村上宗隆　錯失佐佐木朗希後積極布局

洋基鎖定村上宗隆　錯失佐佐木朗希後積極布局

藍鳥成佐佐木朗希最大驚喜選項 當地媒體期待締造歷史

藍鳥成佐佐木朗希最大驚喜選項 當地媒體期待締造歷史

鈴木一朗日本名人堂未獲全票　美媒形容「奇特」 ：標準未確立

鈴木一朗日本名人堂未獲全票　美媒形容「奇特」 ：標準未確立

詹皇經紀人簽下中國19歲新星　218公分楊瀚森挑戰今年NBA選秀

詹皇經紀人簽下中國19歲新星　218公分楊瀚森挑戰今年NBA選秀

「來道奇比較好喔」道奇王牌電話招募佐佐木朗希

「來道奇比較好喔」道奇王牌電話招募佐佐木朗希

UBA「新瘋狂砍將」誕生！　台師大林韋愷單場飆53分

UBA「新瘋狂砍將」誕生！　台師大林韋愷單場飆53分

破紀錄！這是打NBA你敢信　籃網單場竟慘輸快艇「59分」

破紀錄！這是打NBA你敢信　籃網單場竟慘輸快艇「59分」

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

熱門新聞

快訊／大谷翔平「50-50」紀錄球　優式資本擬回賣給日本

鈴木一朗未全票通過日本名人堂 王貞治：總是會有反骨的人

WBC資格賽借不到大巨蛋公益時段　北市體育局：用在世壯運合理

洋基鎖定村上宗隆　錯失佐佐木朗希後積極布局

藍鳥成佐佐木朗希最大驚喜選項 當地媒體期待締造歷史

鈴木一朗日本名人堂未獲全票　美媒形容「奇特」 ：標準未確立

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／大谷翔平「50-50」紀錄球　優式資本擬回賣給日本

2朗神未全票入選名人堂！王貞治說話了

3WBC資格賽借不到大巨蛋公益　北市體育局：合理

4洋基瞄準日本強打村上宗隆！

5藍鳥成為佐佐木朗希最大驚喜選項

最新新聞

1NBA承認漏吹　獨行俠主帥酸裁判

2兩南韓啦啦隊女神加入台北戰神！

3謝淑薇橫掃中國組合挺進澳網女雙16強

4詹姆斯憶16歲首次對決喬丹　表現超好

5NBA龍頭大戰竟一度差42分　SGA轟40分

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

#黃仁勳 現身！ 經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來 #台中
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366