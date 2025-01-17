謝淑薇橫掃中國組合挺進澳網女雙16強　下午還有混雙首輪

▲台灣網球一姐謝淑薇 。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

台灣網壇一姐謝淑薇去年在澳網女雙、混雙都奪冠，成為賽史24年來首人，尋求衛冕的她，今年女雙改搭拉脫維亞好手奧斯塔朋科(Jelena Ostapenko)，兩人位列第3種子，今(17)日次輪對上中國組合徐一幡、楊釗煊，僅花費1個小時26分鐘，就以6比4、6比4順利挺進16強。

謝淑薇與奧斯塔朋科今年「化敵為友」成為女雙搭檔，被澳網官網選為「5大最讓人興奮組合」，兩人首輪直落2拍下斯洛伐克米哈利可娃(Tereza Mihalikova)、英國尼柯爾絲(Olivia Nicholls)，今日次輪的對手是中國徐一幡、楊釗煊。

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「謝奧配」首盤第4局率先破發，取得3比1領先，對手第5局回破並保住第6局發球局，雙方戰成3比3，隨後雙方互保，「謝奧配」關鍵第10局再次破發，以6比4先下一城。

「謝奧配」次盤第2局率先破發，接下來雙方互保，比分來到5比3，「謝奧配」第9局遭破發，被追到5比4，第10局雙方激烈纏鬥，最終「謝奧配」成功破發，以6比4收下勝利，花費1小時26分鐘就以直落2挺進女雙16強，下一場將與匈牙利巴伯斯(Timea Babos)、美國梅莉雪(Nicole Melichar-Martinez)爭搶8強門票。

▲謝淑薇、傑林斯基尋求衛冕澳網混雙冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

謝淑薇今日面臨1日兩戰，稍晚還要與波蘭悍將傑林斯基(Jan Zielinski)出戰混雙首輪賽事，對手是地主「兄妹檔」愛默生(Emerson Jones)、海登(Hayden Jones)。