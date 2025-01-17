NBA半世紀最大競爭對手來了？「詹皇商業經理」幫組國際籃球聯盟

▲NBA天王詹姆斯（左）與他的商業經理卡特（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

根據《ESPN》今(17)日的報導，湖人天王詹姆斯(LeBron James)的商業經理卡特(Maverick Carter)被一個投資團體聘為顧問，這些投資者計劃籌集50億美元來成立一個男、女各6隊的「國際籃球聯盟」，可能成為目前世界籃球最高殿堂NBA的最大競爭對手，不過消息來源表示，詹皇本人並未參與這個新聯盟計劃。

根據《ESPN》的消息，多家私募股權基金計劃成立一個由6支男子球隊和6支女子球隊組成的國際籃球聯盟，在全球各地進行比賽，這個新聯盟將成為NBA的競爭對手。值得關注的是，NBA天王詹姆斯的商業經理卡特，被這些投資者聘為顧問。

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《彭博社》報導稱，這個投資團體可能會利用私募股權和主權財富基金來籌集所需的50億美元。目前，私募股權基金在NBA球隊中的持股比例被限制在20%，且不能參與管理角色。

▲詹皇經理人卡特。（圖／達志影像／美聯社）

自1970年代以來，NBA還沒有遇過任何「重大競爭對手」，短暫存在的美國籃球協會倒閉後，NBA吸收了其中4支球隊，溜馬、籃網、金塊和馬刺。

卡特曾擔任過多個詹姆斯電視和電影項目的製片人，但消息來源告訴《ESPN》，詹皇並未參與這個新聯盟計劃，40歲的詹皇一直懷抱退休後成為NBA球隊老闆的美夢。