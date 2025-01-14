衛少把獨行俠守到命中率0%　與約基奇同場金塊進攻效率聯盟第1

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

「衛少」衛斯布魯克（Russell Westbrook）本季轉投金塊找到生涯第二春，昨（13）日對上獨行俠，他在防守獨行俠球員時，將對手投籃命中率壓制在完美的0%，他與隊上一哥約基奇（Nikola Jokic）同時在場時，金塊隊進攻效率（Offensive Rating）達到聯盟第1、防守效率（Defensive Rating）聯盟第8、每百回合淨勝11.1分聯盟第2。

衛斯布魯克自離開雷霆後，輾轉加盟火箭、巫師、湖人、快艇，如今來到金塊。近幾年他改從板凳出發替球隊帶來貢獻，季初加盟金塊也是擔任替補，但近期被拉上先發，且能持續繳出好表現，金塊在他擔任先發時，取得13勝4敗的佳績，他場均能得15分、6籃板、8助攻。

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▲獨行俠球員在衛斯布魯克防守下命中率為0%。（圖／達志影像／美聯社）

衛斯布魯克生涯一向以「拚」著名，既使已經36歲在場上仍不懈怠，昨日金塊客場踢館獨行俠，他貢獻21分、10籃板、7助攻、2阻攻、1抄截，且獨行俠球員在他嚴防下一球未進，遭徹底守死，總教練馬龍（Michael Malone）選他為單場最佳防守球員。

Russell Westbrook's last 4 games:



22.8 points

9.0 rebounds

7.8 assists

51% field goal pic.twitter.com/5gqfcfAZvh — NBA Memes (@NBAMemes) January 13, 2025

衛斯布魯克最近4場比賽有3場得分突破20分，面對塞爾提克繳出26分、9籃板、6助攻；對籃網得到25分、11籃板、10助攻的大三元；與獨行俠之戰砍21分、10籃板、7助攻，每場投籃命中率皆突破5成，狀態絕佳。

根據NBA記者西德里（Evan Sidery）的統計，衛斯布魯克與約基奇同時在場時，金塊隊的進攻效率達到121.6（聯盟第1）；防守效率110.5（聯盟第8）；每百回合可以淨勝對手11.1分（聯盟第2）。