佐佐木朗希傳面談教士隊還在牛棚練投　達比修有成交涉關鍵

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

日本超級強投佐佐木朗希的美職之路出現新進展。根據《The Athletic》報導，這位23歲的右投在週末與聖地牙哥教士隊進行面對面會談，而教士隊前輩達比修有可能成為促成交易的重要因素。

根據大聯盟官網報導，消息指出，佐佐木已陸續婉拒包括洋基、大都會及巨人等球隊的邀約，目前正在縮小潛在東家名單。他仍持續與道奇、小熊、遊騎兵和藍鳥等隊接觸，但教士隊被視為最有利的選項之一。

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教士隊總教練薛德（Mike Shildt）表示：「我們的優勢很明顯，包括聖地牙哥的地理位置、每場爆滿的主場觀眾，以及極具競爭力的陣容。更重要的是，這裡能讓他建立自己的傳奇，協助球隊奪得隊史首座世界大賽冠軍。」

依據規定，佐佐木必須等到美國時間1月15日國際簽約窗口開啟後才能正式與MLB球隊簽約，最後期限為1月23日。由於他仍屬新秀資格，薪資將受到限制，但不計入奢侈稅，這對目前希望控制支出的教士隊來說是一大優勢。

值得注意的是，教士隊王牌投手馬茲哥洛夫（Joe Musgrove）因手術將缺席整個2025賽季，若能網羅佐佐木，將可與達比修有、希斯（Dylan Cease）及金（Michael King）組成堅強的先發輪值。報導特別提到，達比修有曾在世界棒球經典賽與佐佐木同隊，兩人關係密切，可望成為吸引這位日本投手加盟的重要籌碼。



教士隊相關社群發布一支短片，週末目擊佐佐木朗希在教士隊總管普瑞勒（A.J. Preller）、達比修有以及其他教士隊職員面前進行牛棚練投。