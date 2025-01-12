源田壯亮為「不倫戀」2度鞠躬道歉　曝妻子要他透過棒球彌補

源田壮亮 謝罪会見後に集まったファンに深々と頭を下げ謝罪https://t.co/KPgn7gZr7p pic.twitter.com/6qL1Nbmixy— ドラペイ (@Dorapeinet) January 12, 2025
記者游郁香／綜合報導
31歲的西武獅隊長、日本國家隊主力源田壯亮去年底爆出「不倫戀」，婚內出軌一名長相神似模特兒菜菜緒的20多歲美女。源田今(12)日召開記者會公開致歉，承認婚外情醜聞屬實，自己辜負了家人、球隊和球迷，他透露妻子、前乃木坂46成員衛藤美彩告訴他，「只能透過棒球來彌補了。」
源田壯亮去年12月遭《週刊文春》爆料，與一名20多歲的銀座酒店女子交往約一年。不僅在賽季期間幽會，甚至去年11月到台灣參加世界12強賽時也持續與外遇對象約會。更令人震驚的是，他11月底出席「三井金手套獎」頒獎典禮時刻意未戴婚戒，據傳是為了安撫情婦。
西武・源田壮亮「(騒動後初の公の場で)この一連の件でたくさんの方にご迷惑をおかけしましたし、家族を裏切ってしまって野球界やライオンズファンの方々にも申し訳ありません。失った信頼を取り返せるように今後ライオンズのために真摯に野球に取り組んでいきたいと思います」https://t.co/yLwkEAZkRt pic.twitter.com/6ZUQYiohuc— ねこすけ (@NekoSuke5_5) January 12, 2025[廣告]請繼續往下閱讀...
源田壯亮今日先是在社群媒體發文致歉，並在埼玉縣所澤市召開記者會，接受媒體訪問，整個記者會大約持續了4分40秒。穿著運動服的源田開場時先向所有人道歉，「給很多人帶來了麻煩，辜負了家人，也辜負了棒球界和獅子軍團的球迷，真的非常抱歉。剛才在Instagram上也寫了，我會努力透過為獅子軍團認真打球，找回失去的信任。」
▲源田壯亮為自己背叛妻子衛藤美彩搞婚外情致歉。（圖／翻攝自IG／衛藤美彩）
被問到婚外情是否屬實，源田壯亮回答「是」，不過他表示妻子衛藤美彩已決心要與他攜手向前，自己最近一直都在訓練，「心裡覺得對很多人都很抱歉，只能透過棒球來彌補，所以一直懷著這樣的心情在訓練。」
源田壯亮也公開妻子在他爆發外遇醜聞後對他說的話，「她對我說，『只能透過棒球來彌補了。』我也會認真努力。」
▲源田壯亮透露妻子要他透過棒球來彌補過錯。（圖／翻攝自IG／衛藤美彩）
源田壯亮對自己辜負所有人的信任感到懊悔，「我曾擔任隊長，也被選入日本代表隊。作為棒球選手，當然是這樣，但我覺得更多的是作為一個人被信任，因此被任命為隊長，我覺得辜負了所有這些信任。」但他重申自己想在西武獅退休的念頭不曾改變，「當然一直是這樣，今後也不變，會一直作為棒球選手為獅子軍團努力。」
談到一直支持自己的球迷，源田壯亮坦言，「我真的只有抱歉這一個感受。不知道需要多長時間，但我必須努力透過棒球再次贏得大家的支持。」根據《日刊體育》的報導，源田受訪完後，2度向場外球迷鞠躬致歉。
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