源田壯亮為「不倫戀」2度鞠躬道歉　曝妻子要他透過棒球彌補

記者游郁香／綜合報導

31歲的西武獅隊長、日本國家隊主力源田壯亮去年底爆出「不倫戀」，婚內出軌一名長相神似模特兒菜菜緒的20多歲美女。源田今(12)日召開記者會公開致歉，承認婚外情醜聞屬實，自己辜負了家人、球隊和球迷，他透露妻子、前乃木坂46成員衛藤美彩告訴他，「只能透過棒球來彌補了。」

源田壯亮去年12月遭《週刊文春》爆料，與一名20多歲的銀座酒店女子交往約一年。不僅在賽季期間幽會，甚至去年11月到台灣參加世界12強賽時也持續與外遇對象約會。更令人震驚的是，他11月底出席「三井金手套獎」頒獎典禮時刻意未戴婚戒，據傳是為了安撫情婦。

源田壯亮今日先是在社群媒體發文致歉，並在埼玉縣所澤市召開記者會，接受媒體訪問，整個記者會大約持續了4分40秒。穿著運動服的源田開場時先向所有人道歉，「給很多人帶來了麻煩，辜負了家人，也辜負了棒球界和獅子軍團的球迷，真的非常抱歉。剛才在Instagram上也寫了，我會努力透過為獅子軍團認真打球，找回失去的信任。」

▲源田壯亮為自己背叛妻子衛藤美彩搞婚外情致歉。（圖／翻攝自IG／衛藤美彩）

被問到婚外情是否屬實，源田壯亮回答「是」，不過他表示妻子衛藤美彩已決心要與他攜手向前，自己最近一直都在訓練，「心裡覺得對很多人都很抱歉，只能透過棒球來彌補，所以一直懷著這樣的心情在訓練。」

源田壯亮也公開妻子在他爆發外遇醜聞後對他說的話，「她對我說，『只能透過棒球來彌補了。』我也會認真努力。」

▲源田壯亮透露妻子要他透過棒球來彌補過錯。（圖／翻攝自IG／衛藤美彩）

源田壯亮對自己辜負所有人的信任感到懊悔，「我曾擔任隊長，也被選入日本代表隊。作為棒球選手，當然是這樣，但我覺得更多的是作為一個人被信任，因此被任命為隊長，我覺得辜負了所有這些信任。」但他重申自己想在西武獅退休的念頭不曾改變，「當然一直是這樣，今後也不變，會一直作為棒球選手為獅子軍團努力。」

談到一直支持自己的球迷，源田壯亮坦言，「我真的只有抱歉這一個感受。不知道需要多長時間，但我必須努力透過棒球再次贏得大家的支持。」根據《日刊體育》的報導，源田受訪完後，2度向場外球迷鞠躬致歉。