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冬季風暴重創亞特蘭大！NBA單日3場延賽　洛杉磯野火逼近詹皇的家

記者游郁香／綜合報導

NBA今(12)日有多達3場比賽被推遲，除了洛城雙雄湖人、快艇主場比賽延期，由於冬季風暴重創亞特蘭大，老鷹與火箭之戰也被迫延後舉行。洛杉磯野火持續蔓延，湖人主帥瑞迪克(JJ Redick)位於太平洋帕利塞德(Pacific Palisades)的家被燒毀，火勢也正逼近天王詹姆斯(LeBron James)居住的富人區布蘭特伍德(Brentwood)。

湖人今日主場對馬刺、快艇主場對黃蜂的比賽，都因洛杉磯野火肆虐而延期，NBA官方強調，「推遲比賽是為了確保資源不會從野火應對工作中被轉移」，聯盟也與球員工會一起向美國紅十字會、世界中央廚房和其他組織捐贈了100萬美元以提供即時救援。

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湖人主帥瑞迪克是帕利塞德野火的受災戶之一，他和妻子與兩個兒子居住的房子被燒毀，當地居民撤離時，他正率隊在達拉斯備戰比賽，球隊返回洛杉磯酒店後，他隔天一早開車前往自已的住家，「我沒有準備好看到這種情景，那是完全的毀壞和破壞，我們的家沒了。」

▲湖人詹姆斯、湖人總教練瑞迪克。（圖／路透）

▲湖人總教練瑞迪克（右）也是洛杉磯野火的受災戶之一。（圖／路透）

談到帕利塞德的慘況，瑞迪克忍不住落淚，他與妻子結婚18年以及育兒10年積累的「家庭珍寶」也付之一炬，包括兒子去年畫的一幅畫，「那是一幅用炭筆和鉛筆畫的燈塔畫，我們把它裱在樓梯上方，這樣的東西你永遠無法取代。」

在NBA昨(11)日宣布延後洛城雙雄今日的比賽前，瑞迪克曾表示，他希望比賽能正常舉行，帶給人們一些希望。湖人一哥詹姆斯則在社群媒體上寫道，祈禱這場惡夢能早日結束。

▲▼湖人詹姆斯、里夫斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人天王詹姆斯發文祈禱洛杉磯野火惡夢能早日結束。（圖／達志影像／美聯社）

不過帕利賽德野火因為風向改變，開始向東延燒，當地的富人區布蘭特伍德多處也被納入強制撤離的區域。值得一提的是，詹姆斯的豪宅就位於布蘭特伍德，美國八卦媒體《TMZ》曾披露，詹皇在2017年以2300萬美元買下當地的豪宅。

另外，老鷹今日主場對火箭一役也延賽，原因是冬季風暴重創了亞特蘭大地區，亞特蘭大周圍地區有超過11萬人斷電。NBA表示，考量到該地區惡劣的天氣和危險的冰雪條件，為優先考慮球員、球迷和工作人員的安全，決定推遲比賽。

關鍵字： NBA湖人快艇詹姆斯詹皇老鷹亞特蘭大洛杉磯野火冬季風暴

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