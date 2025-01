冬季風暴重創亞特蘭大！NBA單日3場延賽　洛杉磯野火逼近詹皇的家

???? Palisades wildfire is rapidly approaching Brentwood, where many celebrities like LeBron and Kamala Harris live



記者游郁香/綜合報導

NBA今(12)日有多達3場比賽被推遲,除了洛城雙雄湖人、快艇主場比賽延期,由於冬季風暴重創亞特蘭大,老鷹與火箭之戰也被迫延後舉行。洛杉磯野火持續蔓延,湖人主帥瑞迪克(JJ Redick)位於太平洋帕利塞德(Pacific Palisades)的家被燒毀,火勢也正逼近天王詹姆斯(LeBron James)居住的富人區布蘭特伍德(Brentwood)。

Our game today against the Houston Rockets has been postponed. Stay safe, ATL! pic.twitter.com/M2dZQ59Rjd — Atlanta Hawks (@ATLHawks) January 11, 2025

湖人今日主場對馬刺、快艇主場對黃蜂的比賽,都因洛杉磯野火肆虐而延期,NBA官方強調,「推遲比賽是為了確保資源不會從野火應對工作中被轉移」,聯盟也與球員工會一起向美國紅十字會、世界中央廚房和其他組織捐贈了100萬美元以提供即時救援。

Lakers coach JJ Redick with a lot of perspective on losing his rental home in Pacific Palisades and supporting his neighbors pic.twitter.com/1RvQSCbYMD — Mark Medina (@MarkG_Medina) January 10, 2025

湖人主帥瑞迪克是帕利塞德野火的受災戶之一,他和妻子與兩個兒子居住的房子被燒毀,當地居民撤離時,他正率隊在達拉斯備戰比賽,球隊返回洛杉磯酒店後,他隔天一早開車前往自已的住家,「我沒有準備好看到這種情景,那是完全的毀壞和破壞,我們的家沒了。」

談到帕利塞德的慘況,瑞迪克忍不住落淚,他與妻子結婚18年以及育兒10年積累的「家庭珍寶」也付之一炬,包括兒子去年畫的一幅畫,「那是一幅用炭筆和鉛筆畫的燈塔畫,我們把它裱在樓梯上方,這樣的東西你永遠無法取代。」

在NBA昨(11)日宣布延後洛城雙雄今日的比賽前,瑞迪克曾表示,他希望比賽能正常舉行,帶給人們一些希望。湖人一哥詹姆斯則在社群媒體上寫道,祈禱這場惡夢能早日結束。

不過帕利賽德野火因為風向改變,開始向東延燒,當地的富人區布蘭特伍德多處也被納入強制撤離的區域。值得一提的是,詹姆斯的豪宅就位於布蘭特伍德,美國八卦媒體《TMZ》曾披露,詹皇在2017年以2300萬美元買下當地的豪宅。

另外,老鷹今日主場對火箭一役也延賽,原因是冬季風暴重創了亞特蘭大地區,亞特蘭大周圍地區有超過11萬人斷電。NBA表示,考量到該地區惡劣的天氣和危險的冰雪條件,為優先考慮球員、球迷和工作人員的安全,決定推遲比賽。