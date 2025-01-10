紅雀努特巴薪資談判破局　與球團進入仲裁程序

▲努特巴爾（Lars Nootbaar）單場3安5打點。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

紅雀隊9日（台灣時間10日）宣布，未能在期限前與3名選手達成薪資協議，其中包括日裔外野手努特巴爾（Lars Nootbaar）、工具人多諾文（Brendan Donovan）及右投帕蘭特（Andre Pallante），三人將進入薪資仲裁程序。

據MLB官網記者丹頓（John Denton）在社群媒體披露，球團原本期望能與努特巴簽訂複數約，但最終未能達成共識。今年27歲的努特巴首爾次具備仲裁資格，去年年薪為76.1萬美元。

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努特巴爾在2023年參與世界棒球經典賽（WBC），代表日本隊奪得冠軍。然而在大聯盟賽季中因傷勢困擾，春訓期間的左肋骨骨折導致延遲開季，5月又因腹斜肌緊繃二度進入傷兵名單，整季僅出賽109場，打出.244打擊率、12支全壘打及45分打點，上壘率.342、長打率.417，整體攻擊指數0.759。

同樣進入仲裁的還有2022年國聯工具人金手套得主多諾文，他上季出賽153場，繳出14轟、73分打點的生涯新高，打擊率.278。另一位投手帕蘭特則是於去年出賽29場，其中20場先發，交出8勝8敗、防禦率3.78的成績。