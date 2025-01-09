河村勇輝NBA、G聯盟有不同背號！親曝披7號原因　

23 PTS ???????? 7 3PM ???????? 37 MIN



Another 20+ point game for Yuki Kawamura! The @memgrizz Two-Way signee posted a career-high in threes and his second highest scoring game of the season for the @memphishustle. pic.twitter.com/5iI9Rg7fKI — NBA G League (@nbagleague) December 28, 2024

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

「日本第一控」河村勇輝本季在NBA與G聯盟之間來回奔波，以爭取更多出場機會。效力2個不同聯盟時，他分別採用了不同的背號，身在NBA灰熊隊時，他使用了17號；在G聯盟的疾行隊號碼則是7號。近日，河村勇輝透露在G聯盟穿上7號的原因。其中一個關鍵是，日本知名漫畫《灌籃高手》中的速度型後衛宮城良田也身披7號球衣。

河村勇輝表示，其實選擇7號不只單一原因，「首先，我一直想在籃球生涯中選一個自己沒用過的號碼。另外，我也喜歡個位數的號碼，在迎接新挑戰時，以一個新號碼重新開始，這樣想來回顧了一下生涯，發現自己從未用過7號。」

河村勇輝接著說，「原本我在灰熊也想選7號，但因為阿爾達瑪（Santi Aldama）已經穿了這個號碼，所以沒辦法選。不過在疾行隊就可以用7號，於是想到『哦，宮城也是7號』，就覺得這樣挺好的，於是選了它。」

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The game moves at Yuki speed, we’re all just catching up.



5’8” Yuki Kawamura was just COOKING at the NBA G League Winter Showcase and dropped 27 PTS, 6 AST, 5 REB and 2 steals. @nbagleague @MemphisHustle @KawamuraYuki #WinterShowcase pic.twitter.com/mdIWscHyue — SLAM (@SLAMonline) December 20, 2024

河村勇輝也提到，他在日本時沒有讀完《灌籃高手》的漫畫，「灌籃高手我之前只看到全國大賽部分，一直很想要有一套完整的漫畫。我不是很愛外出的人，來到美國後，空閒時間蠻多的，我想利用這些時間看完灌籃高手。」河村勇輝補充說自己後來真的有讀完，「我一直喊著『想要』『想要』，結果經紀公司就送了一套灌籃高手給我，一到美國我馬上就看完了。」

河村勇輝在接受採訪後，特地在Instagram限時動態發布一張擺滿《灌籃高手》漫畫的照片。照片中，漫畫的封套上印有主角櫻木花道的著名台詞「我只有現在啊！」

採訪的記者以為河村勇輝是想藉此表達自己挑戰NBA的決心，才把這本書的封面朝上。沒想到他卻淡然地回答，「啊，是這樣嗎？我完全沒注意到，只是覺得這樣擺比較好看而已，沒什麼特別的意思。」

▲河村勇輝在NBA灰熊穿17號；G聯盟疾行穿7號。（圖／路透）