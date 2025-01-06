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BWF近13分鐘影片致敬戴資穎　「沒人能像假動作女王一樣」

記者游郁香／綜合報導

台灣羽球一姐戴資穎曾佔據世界球后寶座長達214周，創下羽壇紀錄，兼具超強實力與比賽觀賞性，世界羽球聯盟(BWF)特地剪輯了一個近13分鐘的「假動作女王」影片，回顧小戴生涯多個「出神入化」的美技，球迷湧入BWF臉書粉專致敬，「她讓女單變得如此有趣」、「再也找不到像她這樣的人」。

台灣球后戴資穎在賽場上的「假動作」享譽盛名，變幻莫測的球路讓對手十分困擾，觀賽的球迷則屢屢驚呼聲連連，BWF近日特地剪輯了一個近13分鐘的影片，致敬永遠的「假動作女王」。

▲▼台灣球后戴資穎。（圖／badminton photo提供）

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▲台灣球后戴資穎。（圖／Badminton photo提供，下同）

從2017年新加坡公開賽和2020年全英公開賽，對西班牙前球后馬琳的「時間差擊球」；2018年的年終總決賽交手印度一姐辛度祭出的「背後反拍」；2019年年終賽決賽的「胯下擊球」；2020年全英公開賽冠軍戰出戰中國一姐陳雨菲，網前神技讓對手反應不及；再到2022年全英公開賽4強在現任球后安洗瑩面前，突然反手放短球，讓對方撲救不及；還有去年印度公開賽再戰陳雨菲的犀利「勾對角」等，讓球迷再看一次依舊讚嘆不已。

BWF直言，「沒人能像戴資穎那樣，假動作女王的風采！她對假動作的精湛掌握總是讓我們驚嘆不已。」球迷也湧入BWF官方臉書粉專及YouTube致敬，「不可思議的技巧。也許有一天戴資穎會退役，但在我心中，她一直是那位謙虛的羽毛球女王。」「她讓女子單打變得如此有趣，她在我心中是最棒的。」「她會被懷念，因為再也找不到像她這樣的人。」「她是永遠的羽毛球女王戴資穎。 」

▲▼台灣球后戴資穎。（圖／badminton photo提供）

戴資穎原定去年打完就要退休，不過她去年10月申請了世界排名保護，並進行了左膝手術，之後也可能動刀治療右膝，現階段將專心養傷。

關鍵字： BWF羽球戴資穎小戴

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