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艾德也傷了！高雄海神剩單洋將苦撐　整場21失誤不敵戰神

▲▼高雄全家海神艾德、摩爾斯。（圖／高雄全家海神提供）

▲高雄全家海神艾德。（圖／高雄全家海神提供）

記者游郁香／綜合報導

高雄全家海神今(5)日迎戰台北戰神，以雙洋將應戰的他們，開賽不久又傷了艾德，儘管吳曉謹第3節連切帶投，連拿8分一度追至4分差，唐維傑末節挺身獨拿12分，咬緊個位數分差，無奈失誤過多，關鍵時刻未能把握，終場90比100不敵戰神。

此役海神以雙洋將艾德、摩爾斯應戰，艾德開賽不久一度左大腿受傷退場，此役打打停停，摩爾斯力拚全場，攻下24分、12籃板，海神18顆進攻籃板中就有7顆來自摩爾斯，可惜海神整體籃板數少對手13顆，且全場失誤21次，罰球命中率也待提升。

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▲▼高雄全家海神艾德、摩爾斯。（圖／高雄全家海神提供）

▲高雄全家海神摩爾斯。（圖／高雄全家海神提供）

在兩洋將出賽情況下，總教練費雪肯定全隊拚戰精神，遺憾沒能以完整陣容應戰，「有幾次贏球機會沒把握住，球隊進攻籃板優於對手，但過多失誤，加上艾德首節腿部有傷勢，選擇讓他休息，以單洋將應戰。」

下周迎接主場5連戰，費雪期許團隊有傷勢的儘速恢復健康，能以3洋將應戰接下來的主場賽事。至於艾德的傷勢，將在回到高雄後做進一步檢查。

于煥亞此役攻下13分含3記三分球，並在首節攜手魏莨哲，助球隊一度將比分超前。他坦言球隊開賽注意力不集中，下周迎接主場得全神貫注，拿出下半場的積極與強度，「對方打得比我們積極，身體上強度又是主場。下周有5場主場要打，要以這樣的態度跟強度應戰。」

關鍵字： TPBL高雄全家海神艾德摩爾斯

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