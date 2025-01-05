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盧峻翔「追平楊敬敏」登PLG歷史得分王！　領航猿力退鋼鐵人

▲▼領航猿招牌球星盧峻翔。（圖／PLG提供）

▲領航猿招牌球星盧峻翔。（圖／PLG提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

PLG龍頭桃園璞園領航猿今(5)日到高雄鋼鐵人主場踢館，上季MVP盧峻翔前3節10投1中僅3分進帳，但他末節擺脫冷手感，得分突破雙位數，單場攻下13分，生涯總得分來到1749分，追平楊敬敏的紀錄，兩人並列聯盟歷史得分王，領航猿終場也以105比93喜迎2連勝。

前一場剛拿下本季首勝的鋼鐵人，首節好幾度取得領先，不過戰力雄厚的領航猿有林子洧、李家慷節末攜手搶分，率隊拉開26比21、5分領先，並在次節擴大分差。在洋將布依德上半場就猛砍24分帶領下，領航猿帶著49比40、9分差距進入下半場。

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▲▼領航猿招牌球星盧峻翔。（圖／PLG提供）

鋼鐵人第3節吹起反攻的號角，劉彥廷一人連下8分，包含2顆三分彈，一波12比3反擊扳平了比數，領航猿則有洋將伯朗跳出來穩定軍心，他上演暴扣並砍進三分，領航猿前3節打完以75比71保有4分領先。

劉彥廷末節開局又飆進外線，再把分差縮小到1分，不過領航猿總有人能給予回應，李家慷連拿關鍵8分，一波10比0猛攻將領先擴大到雙位數，鋼鐵人洋將艾賽亞決勝時刻6犯離場，領航猿最終就以105比93收下2連勝。

▲▼領航猿招牌球星盧峻翔。（圖／PLG提供）

此役攻下13分的領航猿招牌球星盧峻翔，PLG生涯總得分來到1749分，在得分榜上追平「阿美戰士」楊敬敏，兩人並列聯盟的歷史得分王，盧峻翔花費111場出賽締造此紀錄，下周再對到鋼鐵人，預計就將刷新紀錄，獨佔PLG歷史得分王寶座。

領航猿此戰本土最高分是李家慷的17分；洋將布依德繳出28分、10籃板；瓊斯和伯朗各貢獻27分和11分。鋼鐵人則以洋將艾賽亞砍下24分、11助攻的雙十數據最佳；劉彥廷三分8投4中拿下18分。

關鍵字： PLG桃園璞園領航猿盧峻翔高雄鋼鐵人

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