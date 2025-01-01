「感謝2024的自己」曾豪駒迎接2025新挑戰：一切歸零

▲世界12強總教練曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

2025年的第一天，帶領中華隊締造12強賽歷史性冠軍的總教練曾豪駒，昨晚在個人社群平台thread感性回顧過去一年，展望新的一年。他以溫暖的文字與球迷分享，感謝陪伴他一路走來的貴人，並強調每個挑戰都是成長的基石。

曾豪駒寫道：「從年初到年尾每段旅程都是最珍貴的回憶，每個時段都呈現最好的自己，也感謝一路陪伴的貴人。一切從零開始，再把一切歸零，人生亦是啟程、啟蒙、回歸。感謝2024的自己，期待2025的到來！」

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他也提到，「每篇故事都是從選擇開始，對未知充滿好奇，每個挑戰都是成長的基石～加油，未來的大家。」

2024年對曾豪駒來說，無疑是職業生涯的高光時刻。雖然執教樂天桃猿的四年間無緣奪冠，2023年更以1勝之差與台灣大賽冠軍擦肩而過，但轉任二軍總教練後的他，以「Team Taiwan」總教頭身份再出發，成功帶領中華隊奪下世界棒球12強賽冠軍，成為台灣棒壇首位在奧運、經典賽及12強賽這3大國際賽事中奪冠的總教練。

曾豪駒也將繼續帶領中華隊迎接2025年經典賽資格賽，預計農曆年後展開集訓。

樂天桃猿球團在去年12月中也發布新聞稿，宣布與曾豪駒完成續約，肯定他帶隊能力的同時，今年重返一軍擔任首席教練兼打擊教練，再次為桃猿的一軍戰力注入經驗與能量。

新的一年即將展開，曾豪駒的旅程邁向新的挑戰。他以積極態度迎接未知，期待透過每一次的努力，繼續在台灣棒球史寫下屬於自己的篇章。