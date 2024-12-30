NBA又打架！火箭小將「抱摔」熱火英雄哥　4球員2教練被趕出場

Chaos ensues at the end of Heat vs. Rockets ????— ESPN (@espn) December 30, 2024
Four players and two coaches were ejected after this scuffle. pic.twitter.com/suYWuxrX8B
記者游郁香／綜合報導
NBA 3天內第2度出現火爆衝突！熱火今(30)日到火箭主場踢館，比賽進行到最後47.1秒，休士頓被抓5秒違例，主控范弗利特(Fred VanVleet )向裁判抱怨後被趕出場，隨後場上更出現大混戰，火箭21歲小將湯普森(Amen Thompson)抱摔「英雄哥」希洛(Tyler Herro)，有4名球員和2位教練遭驅逐出場。
The Fred VanVleet ejection that seemed to kickoff the ejection-fest in Rockets-Heat. pic.twitter.com/vcyK2DxfkX— Sam Quinn (@SamQuinnCBS) December 30, 2024
終場前47.1秒，熱火約維奇(Nikola Jovic)砍進三分，幫助南灘大軍將比數改寫為98比94，迫使火箭喊出暫停。暫停過後，休士頓被抓5秒違例，主控范弗利特因為向裁判抱怨，領到技術犯規被趕出場，令人沒想到的是，接著場上出現更混亂的局面。
Another angle of the altercation.— Hoop Central (@TheHoopCentral) December 30, 2024
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火箭21歲小將湯普森槓上熱火「英雄哥」希洛，兩人互拉球衣，隨後湯普森直接將「英雄哥」摔到地上，熱火先發主將羅齊爾(Terry Rozier)趕來助威，將湯普森壓在地上，多人捲入這場火爆衝突，最終裁判將4名球員與2名教練通通驅逐出場。
▲▼火箭小將湯普森（左）與熱火英雄哥希洛（右）爆發衝突。（圖／達志影像／美聯社）
被趕出場的有火箭湯普森、格林(Jalen Green)、主帥烏多卡(Ime Udoka)、助教蘇利文(Ben Sullivan)，以及熱火希洛和羅齊爾，他們恐怕會面臨禁賽處分，而這場比賽最終由熱火以104比100帶走勝利。
AMEN THOMPSON JUST THREW TYLER HERRO TO THE FLOOR & BOTH GOT EJECTED WITH 35 SECONDS TO GO!— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) December 30, 2024
ANOTHER FIGHT IN THE NBA! ???????? pic.twitter.com/Kql3p7f6uk
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