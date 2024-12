NBA又打架！火箭小將「抱摔」熱火英雄哥　4球員2教練被趕出場

Chaos ensues at the end of Heat vs. Rockets ????



Four players and two coaches were ejected after this scuffle. pic.twitter.com/suYWuxrX8B — ESPN (@espn) December 30, 2024

記者游郁香/綜合報導

NBA 3天內第2度出現火爆衝突!熱火今(30)日到火箭主場踢館,比賽進行到最後47.1秒,休士頓被抓5秒違例,主控范弗利特(Fred VanVleet )向裁判抱怨後被趕出場,隨後場上更出現大混戰,火箭21歲小將湯普森(Amen Thompson)抱摔「英雄哥」希洛(Tyler Herro),有4名球員和2位教練遭驅逐出場。

The Fred VanVleet ejection that seemed to kickoff the ejection-fest in Rockets-Heat. pic.twitter.com/vcyK2DxfkX — Sam Quinn (@SamQuinnCBS) December 30, 2024

終場前47.1秒,熱火約維奇(Nikola Jovic)砍進三分,幫助南灘大軍將比數改寫為98比94,迫使火箭喊出暫停。暫停過後,休士頓被抓5秒違例,主控范弗利特因為向裁判抱怨,領到技術犯規被趕出場,令人沒想到的是,接著場上出現更混亂的局面。

Another angle of the altercation.



pic.twitter.com/BzRdHQen7c — Hoop Central (@TheHoopCentral) December 30, 2024

火箭21歲小將湯普森槓上熱火「英雄哥」希洛,兩人互拉球衣,隨後湯普森直接將「英雄哥」摔到地上,熱火先發主將羅齊爾(Terry Rozier)趕來助威,將湯普森壓在地上,多人捲入這場火爆衝突,最終裁判將4名球員與2名教練通通驅逐出場。

▲▼火箭小將湯普森(左)與熱火英雄哥希洛(右)爆發衝突。(圖/達志影像/美聯社)

被趕出場的有火箭湯普森、格林(Jalen Green)、主帥烏多卡(Ime Udoka)、助教蘇利文(Ben Sullivan),以及熱火希洛和羅齊爾,他們恐怕會面臨禁賽處分,而這場比賽最終由熱火以104比100帶走勝利。