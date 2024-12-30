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NBA又打架！火箭小將「抱摔」熱火英雄哥　4球員2教練被趕出場

記者游郁香／綜合報導

NBA 3天內第2度出現火爆衝突！熱火今(30)日到火箭主場踢館，比賽進行到最後47.1秒，休士頓被抓5秒違例，主控范弗利特(Fred VanVleet )向裁判抱怨後被趕出場，隨後場上更出現大混戰，火箭21歲小將湯普森(Amen Thompson)抱摔「英雄哥」希洛(Tyler Herro)，有4名球員和2位教練遭驅逐出場。

終場前47.1秒，熱火約維奇(Nikola Jovic)砍進三分，幫助南灘大軍將比數改寫為98比94，迫使火箭喊出暫停。暫停過後，休士頓被抓5秒違例，主控范弗利特因為向裁判抱怨，領到技術犯規被趕出場，令人沒想到的是，接著場上出現更混亂的局面。

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火箭21歲小將湯普森槓上熱火「英雄哥」希洛，兩人互拉球衣，隨後湯普森直接將「英雄哥」摔到地上，熱火先發主將羅齊爾(Terry Rozier)趕來助威，將湯普森壓在地上，多人捲入這場火爆衝突，最終裁判將4名球員與2名教練通通驅逐出場。

▲▼火箭小將湯普森與熱火英雄哥希洛爆發衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼火箭小將湯普森（左）與熱火英雄哥希洛（右）爆發衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼火箭小將湯普森與熱火英雄哥希洛爆發衝突。（圖／達志影像／美聯社）

被趕出場的有火箭湯普森、格林(Jalen Green)、主帥烏多卡(Ime Udoka)、助教蘇利文(Ben Sullivan)，以及熱火希洛和羅齊爾，他們恐怕會面臨禁賽處分，而這場比賽最終由熱火以104比100帶走勝利。

關鍵字： NBA熱火希洛英雄哥火箭湯普森

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