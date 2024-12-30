嘉大老八之力！11：0完封台體二連勝　國體10連勝締本屆紀錄

▲嘉大徐翊瑋猛打賞貢獻2分打點。（圖／大專體總提供）

記者楊舒帆／綜合報導

113學年度大專棒球聯賽在2024年的最後一戰中，8號種子嘉義大學再創驚奇，繼首戰擊敗頭號種子南華大學後，今（29）日以11：0完封台灣體大，以2連勝之姿展現「老八之力」。

嘉大首局就海灌6分，面對台體王牌側投呂昱廷展現強大火力，11位打者上陣，敲出4支安打，加上3次保送，讓呂昱廷僅投0.1局就退場。開路先鋒吳政霖更在單局貢獻兩支安打。

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嘉大先發投手王祥恩在獲得大量得分支援後，表現穩健，主投5局被敲5支安打無失分，用75球完成任務，拿下本屆首勝。搭配彭善琮接力，兩人合力完成7局完封。

大四生徐翊瑋此役扮演重要攻擊火力，繳出3支安打的猛打賞，貢獻2分打點，獲選單場MVP。本屆預賽手感低迷的他表示，因課業繁重影響練習量，但今天找回打擊手感與策略。

嘉大總教練鍾宇政對球隊的轉變感到欣慰，「這就是棒球最難之處，太在乎反而會放不開，享受比賽大家就打得很好。」他強調，目前名次已不是重點，最重要的是讓球員們在電視轉播前展現自我。

國立體大，今天雖然收到文化大學14個四死球保送的大禮，卻多次錯過「大局」的契機，直到8局上才靠著顏大衛的關鍵安打取得致勝分，終場以5：3入贏球，同時也寫下本屆賽事10連勝紀錄，超越先前9連勝的南華大學。

「兩個字，險勝！」總教練陳炫琦賽後感歎道，他表示球員尚在適應夜間賽事，多次錯失得點機會，所幸中繼投手劉宗翰穩定表現，牽制住對手攻勢。

大三的劉宗翰今日從第4局接替林萬益，主投4.2局僅被敲2安打、投出6次三振，其中包括從第4局最後一個出局數開始連飆5K的精采表現，最終也獲選單場MVP。陳炫琦透露，劉宗翰雖然球速不快，但能投在邊邊角角讓打者難以擊出好球。

對於今天的優異表現，劉宗翰笑言歸功於神明指點。他透露預賽狀態不佳時曾到住家附近廟宇求籤，「神明說要順其自然，不用刻意改變。」今天他抱著「這是最後舞台」的心態上場，在變化球狀態良好的情況下，特別發揮側投角度優勢，靠著獨到的滑曲球讓文化打線摸不著頭緒。

「這顆球不是單純滑球，位移大且與直球有共軌效應，到尾端才掉下來。」劉宗翰解釋，這與他賽前做的意象訓練密切相關。值得一提的是，他在預賽對文化大學時就有2局無安打無失分的好投，今日再度展現對戰文化的優勢。

目前嘉義大學、輔仁大學、開南大學和國立體大四支球隊都以2連勝之姿，在複賽中展現強勢表現。