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濟航空難起亞虎等體育圈人士在機上　SBS主播發文：盼出現奇蹟

▲▼ 南韓濟州航空墜毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓濟州航空墜機，現場慘不忍睹。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

濟州航空29日早上在務安機場發生空難，據韓媒《SportsQ》報導，機上包含職棒起亞虎球團人員及體育記者。SBS主播在個人X（前推特）也發文，盼能出現奇蹟。

在這起爆炸事故中，失事的濟航7C2216班機造成不少人罹難。韓媒《KPI新聞》早上報導，乘客名單包含起亞虎相關人員及體育記者。

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韓媒《體育首爾》下午報導指出，起亞虎宣傳部長高康仁及其兩位家人在機上，但該報導隨即下架，真實性有待釐清。

韓媒相關報導指出，乘客名單中包含起亞虎隊及體育界相關人士。根據《SportsQ》報導，SBS體育台主播鄭宇榮在X平台上發文：「他工作能力出色，我們公司的棒球轉播團隊都很喜歡他。我當然也是其中之一。他的KakaoTalk背景是結婚照和飛機雲的照片，這讓人更加難過。到最後一刻都要等待奇蹟生還的消息。拜託了。」

關鍵字： 空難濟州航空起亞虎職棒體育界

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