韓職籃火箭女孩對丹丹、檸檬有印象　跳洗腦神曲「32撞」可愛吸睛

▲韓國安養正官庄赤紅火箭啦啦隊4位女孩左起朴星垠、鄭嘉睿、千昭允、劉世莉。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

富邦勇士周末主場在和平籃球場開打，特別邀請韓國安養正官庄赤紅火箭啦啦隊4位成員朴星垠、鄭嘉睿、千昭允、劉世莉來台交流。其中朴星垠、鄭嘉睿今年夏天曾代表起亞虎啦啦隊來台為富邦悍將加油，對「32撞」留下深刻印象，現場也即興表演了一段。

富邦勇士28日主場比賽，韓國啦啦隊成員登場相當吸睛，獲得球迷熱情回應。鄭嘉睿表示：「昨天比賽很激烈，印象最深刻的球員是林志傑，今天也會是很精彩的賽事，我們會熱情應援，希望大家不要受傷，好好打完比賽。」

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藉此機會再次與富邦啦啦隊FA交流，鄭嘉睿透露：「之前來過台灣，對秀秀子、檸檬和丹丹都有印象，這次看到她們很開心。」首次來台的千昭允表示，FA之前曾到韓國交流，所以也有認識，「再次相見很開心，感謝Angels很照顧我們。」同樣首訪台灣的劉世莉說：「最想喝珍珠奶茶，昨天球團有貼心準備，還有小籠包也將是今天的晚餐。」

當被問到是否會想加入FA時，鄭嘉睿沒有正面回應，她說：「很開心常常跟台灣交流，透過不同賽事可以互相學習，富邦像是第二個家，希望能有更多交流機會。」談到台灣籃球與棒球比賽氣氛的不同，朴星垠說：「棒球隊啦啦隊成員很多，會分組活動，籃球賽事場地較小，可以有很多互動，但都很開心。」

對於悍將洗腦應援神曲「32撞」特別有印象，鄭嘉睿說，不管是上次來台灣應援棒球，或是此次籃球應援，都學到很多洗腦應援，回韓國也會分享給其他隊員朋友。隨後4位火箭啦啦隊馬上示範「32撞」應援，展現敬業態度。

▲韓國安養正官庄赤紅火箭啦啦隊4位女孩左起朴星垠、鄭嘉睿、千昭允、劉世莉。（圖／記者楊舒帆攝）