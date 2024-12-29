狂送16助攻！里夫斯繳詹皇級數據　湖人賞「換帥」國王6連敗

CAREER HIGH 16 ASSISTS FOR REAVES ????



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記者游郁香／綜合報導

湖人今(29)日面對剛炒掉主帥布朗(Mike Brown)的國王，即將度過40歲生日的天王詹姆斯(Lebron James)因病缺陣，「鄉村Kobe」里夫斯(Austin Reaves)跳出來主宰進攻，砍下26分、6籃板和生涯新高16助攻，成為隊史第3位繳出此數據的球員，與飆出36分、15籃板的戴維斯(Anthony Davis)聯手率隊以132比122賞給國王6連敗。

ANTHONY DAVIS' SIZZLING SATURDAY NIGHT:



???? 36 PTS

???? 15 REB

???? 8 AST

???? 12-16 FGM (75.0%)

???? 11-13 FTM (84.6%)



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由於詹姆斯缺陣，里夫斯掌控了湖人的進攻，為球隊貢獻此戰的前5分，小將克里斯蒂(Max Christie)也跳出來砍外線，洛城打出10比4攻勢，不過國王隨後開啟外線火力反超了比數，靠著戴維斯與里夫斯節末聯手搶分，湖人首節以40比31領先。

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▲湖人里夫斯。（圖／達志影像／美聯社）

戴維斯在進攻端表現強勢，八村壘則命中了3記三分，但國王持續緊咬比分，湖人在半場結束時僅以66比65領先1分。湖人上半場出現2名傷兵，瑞迪許(Cam Reddish)背部痙攣，此戰先發的文森(Gabe Vincent)則遭逢斜肌拉傷，讓紫金軍團的人力更加吃緊，好在瑞迪許最終仍堅持完賽。

里夫斯、八村壘和戴維斯在第3節開局率隊打出一波7比0小高潮，拉開8分差迫使國王喊暫停。隨後沙加緬度明星長人薩波尼斯(Domantas Sabonis)連續吞下第4和第5次犯規，只能先坐回板凳，「一眉哥」趁勢帶隊拉開領先優勢，帶著107比90、17分差進入第4節。

▲湖人里夫斯。（圖／達志影像／美聯社）

湖人末節一度取得20分大幅領先，但國王沒有就此放棄，將分差縮小到了個位數，無奈薩波尼斯領到個人第6犯提前離場，紫金軍團最後時刻沒遇到太多問題，終場就以132比122收下近6戰第5勝，戰績提升到18勝13敗，暫居西區第5，也賞給剛開除主帥的國王6連敗。

里夫斯是湖人能完成本季「橫掃」國王的關鍵人物之一，他以16投9中攻下26分、生涯新高16助攻、6籃板，他加入魔術強森(Magic Johnson)和詹姆斯的行列，成為隊史唯3單場繳出至少26分、16助攻和6籃板的球員；洛城當家長人戴維斯則飆出36分、15籃板和8助攻。

▲湖人戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）