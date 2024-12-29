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12強韓國新星金倒永模仿女團引爆笑　自曝高中曾想放棄棒球

▲▼金倒永。（圖／截自起亞虎臉書粉絲團）

▲金倒永。（圖／截自起亞虎臉書粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

在12月28日播出的MBC《全知干預視角》第327集中，KBO超級巨星、起亞虎隊的金倒永的日常生活首次曝光，他分享了他的日常生活和過往經歷，還說他高中曾想放棄棒球。

金倒永的經紀人洪泰浩表示：「從他是新人開始就跟隨他三年了，主要工作是讓選手能專注在棒球上。」

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節目拍攝金倒永前往首爾狎鷗亭洞某餐廳，他自信地說：「我對這邊非常熟悉。」他還展示了自己的底片相機，分享攝影興趣。洪泰浩透露：「因為我帶給他的底片相機，他開始拍攝許多富有感性的照片，偶爾也會在社群媒體上分享，平常也喜歡寫一些感性的文字。」

作為知名歌曲《那一天》歌迷，金倒永笑說：「雖然常被取笑，但沒有傳聞中那麼誇張。」他還即興演唱了「那樣的一天～」，引來眾人歡笑。

金倒永展示了自己拍攝的底片照片。洪泰浩表示：「在台灣時我也把相機給他，他拍了制服、裝備包和球員們的照片。」金倒永補充說：「郭道奎看到相機時特別在意呢。」

▲▼世界12強棒球賽，金倒永。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽，金倒永。（圖／記者李毓康攝）

金倒永在用餐時表示：「我喜歡吃蔬菜」，並說：「最近沒什麼食慾，但卻容易餓。」節目還公開了他的早晨日常，主持人洪賢熙讚嘆：「還以為是廣告呢！」金倒永則露出滿意的微笑。

金倒永開著因最年輕達成30轟30盜紀錄而獲贈的車，載著經紀人洪泰浩。他與內野手尹道賢（音譯）相聚時透露了他們的特殊緣分：「高中時，道賢比我打得好，在業餘時期就以比我強出名，不過我們倆人氣都不怎麼樣。」引來笑聲。

金倒永與尹道賢一同回到母校光州東成高中進行打擊訓練。洪泰浩表示：「他平常也常在母校訓練。」在學弟們熱烈歡迎下，金倒永前往打擊練習場，坦白說：「我剛開始也和你們一樣，高中時打得太差，甚至想過要放棄棒球。」

他解釋道：「受傷時本該休息，但因為高中賽季很短，即使帶傷也要出場表現，這在心理上造成很大壓力。」金倒永透露，他是透過閱讀名言集度過低潮：「在最困難的時候，『是要什麼都不做成為虛無，還是要努力成為某個人』這句話特別觸動我。」

他勉勵學弟們：「即使無法進入職棒，只要持續努力，就一定會有出路。」學弟們則以準備已久的團體舞蹈表演回報學長的鼓勵。

金倒永曾在11月30日的「KIA球迷嘉年華」上，模仿NewJeans成員HANNI演出《Blue Flame》舞台而引起話題。作為知名的HANNI粉絲，他當時不僅完美複製了HANNI的服裝和髮型，還成功變身為「DO-NI」，令人驚艷。

當姊姊們問他：「如果HANNI來開球，你會教她嗎？」金倒永回答：「不會，我只想用眼睛記住她。」當被問到如果HANNI為其他球隊開球怎麼辦時，金倒永說：「希望她能來我們球隊開球，因為我會去擔任打者。」他甚至開玩笑說：「如果球往身上飛來，我就要故意讓球打到，然後要她對我負責。」逗得大家哈哈大笑。

姊姊們則直接回應：「HANNI不會跟你約會的」、「你們檔次不同」、「你就只能遠遠看著吧」，讓現場笑聲不斷。

▲▼世界12強棒球賽，金倒永。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽，金倒永。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 金倒永KBO起亞虎隊底片攝影高中時期

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