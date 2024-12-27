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扯！老鷹「末節狂轟50分」上演21分大逆轉　NBA史上僅4隊辦到

記者游郁香／綜合報導

老鷹今(27)日在主場面對公牛來犯，前3節打完落後多達17分，但他們沒有就此放棄比賽，末節一度打出20比0的猛攻，單節灌進多達50分，最終反以141比133完成21分大逆轉；根據統計，老鷹僅是NBA史上第4支單節至少得到50分且0失誤的隊伍。

公牛開賽短暫7分落後，之後很快反超了比數，以33比21結束首節比賽，整場最多領先21分，帶著17分差距進入決勝節。比賽最後5分36秒，芝加哥保有126比110、16分領先，未料老鷹隨後3分鐘轟出20對0的猛烈反擊，在「鷹王」楊恩(Trae Young)三分命中、強森(Jalen Johnson)灌籃得手後，亞特蘭大以130比126超前。

▲▼老鷹一哥楊恩、強森。（圖／達志影像／美聯社）

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▲老鷹一哥楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

老鷹憑藉最後5分半鐘打出31比7的大逆襲，完成了21分逆轉秀，他們單節灌進50分且沒有任何失誤，成為NBA史上第4支達成此紀錄的隊伍，終場以141比133將勝利留在主場。

NBA記者湯瑪斯(Landon Thomas)有感而發，「老鷹贏了？在NBA，沒有任何領先是安全的……公牛在第4節中段領先17分，最終輸了8分。老鷹在最後6分鐘砍下34分，這太瘋狂了。」

▲▼老鷹一哥楊恩、強森。（圖／達志影像／美聯社）

▲老鷹強森。（圖／達志影像／美聯社）

26歲的老鷹一哥楊恩此役攻下27分、13助攻，包辦4顆三分球，這是他生涯第128場至少攻下25分、10助攻的比賽，這項數據高居史上第6，且他總共只打了436場比賽；排在他前面的魔術強森(Magic Johnson)的紀錄是137場 ，這位洛城傳奇花費了906場比賽才締造此紀錄。

老鷹全隊得分最高的是23歲前鋒強森，他以16投11中飆出生涯新高的30分、15籃板、4助攻和2抄截。

▲▼老鷹一哥楊恩、強森。（圖／達志影像／美聯社）

▲老鷹一哥楊恩（左）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA老鷹楊恩Trae Young強森公牛

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