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火腿簽下福谷添即戰力　古林睿煬被點名搶先發「有力候選」

▲▼古林睿煬加盟火腿記者會。（圖／統一獅提供）

▲古林睿煬加盟火腿記者會。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

日本火腿投手群再添戰力，隨著福谷浩司加盟，2024年先發輪值競爭更加激烈。其中，來自台灣職棒、新科MVP古林睿煬被日媒點名為有力候選人之一，令人期待。

火腿鬥士與中日龍隊自由球員福谷浩司達成入團共識，成為球隊連續第3年成功網羅自由球員。這項補強來得正是時候，因為火腿在現役選秀會上失去兩名投手，加上前火腿投手上澤也確定加盟軟銀，使得補強投手戰力成為當務之急。

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這位具備先發、中繼與終結者經驗的右投，不僅能適應新莊監督獨特的棒球風格，對年輕投手群也必定能產生正面影響。福谷在個人社群媒體上表示：「希望在新環境中繼續挑戰。」對於睽違9年再度挑戰聯盟冠軍與日本一的火腿來說，無疑添增了一名可靠戰力。

對於火腿明年開季輪值爭奪戰，日媒報導指出，本季奪得最多勝、最高勝率雙冠的伊藤與山崎，加上拿下10勝的左投加藤貴之組成的鐵三角陣容穩固。而本季拿下7勝的金村尚真，入選日本隊的北山亘基，加上新戰力、台灣MVP古林睿煬都是有力候選人。

至於尚未確定去留的洋投韋赫森（Drew VerHagen）也可能加入競爭行列。

古林睿煬本季在台灣職棒統一獅繳出亮眼成績，21場出賽奪下10勝2敗，防禦率1.66的超狂數據，不僅榮獲年度MVP，更成功挑戰旅外，與火腿簽約開啟旅日生涯。對於這位台灣強投，火腿監督新庄剛志曾表示，希望他能進入先發輪值，但也強調「不必著急，一點一點展現自己優勢即可。」

關鍵字： 火腿古林睿煬福谷浩司投手日本

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